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Neymar deve ser relacionado pela Seleção e situação de Raphinha segue indefinida

Atacante pode voltar a ficar à disposição contra a Escócia, enquanto companheiro ainda passa por avaliação médica após lesão na coxa

Hannah Franco
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Neymar e Raphinha durante os treinos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. (Tarso Sarraf/O Liberal)

Após a vitória sobre o Haiti, a Seleção Brasileira volta a campo na próxima quarta-feira (24) e deve contar com o retorno de Neymar, que segue em evolução no processo de recuperação e tem boas chances de ser relacionado para a próxima partida. A expectativa dentro da comissão técnica é de que o atacante esteja novamente à disposição em Miami.

O técnico Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva concedida após o jogo na Filadélfia, indicou que Neymar deve ser incluído na lista para o próximo compromisso da Seleção. O jogador participou das atividades recentes e vem sendo monitorado diariamente pelo departamento médico. 

As informações são da cobertura da Seleção Brasileira nos Estados Unidos para o Grupo Liberal.

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Atacante deixou o jogo contra o Haiti com dores na coxa direita e passará por nova avaliação

Por outro lado, o cenário de Raphinha ainda é de indefinição. O atacante deixou a partida contra o Haiti ainda no primeiro tempo, após sentir dores na coxa direita, e será submetido a exames para avaliação mais detalhada da gravidade da lesão.

Até o momento, não há confirmação sobre o tempo de recuperação nem sobre a possibilidade de corte do jogador da Copa do Mundo. A situação segue sendo acompanhada de perto pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção.

Segundo informações, o exame clínico de Raphinha é aguardado para este sábado (20), quando deve ser definido se o jogador permanecerá com o elenco. A dúvida gira em torno da evolução do quadro clínico e da capacidade de recuperação dentro do cronograma da competição.

Treinos retomam no domingo

A Seleção Brasileira retoma os treinamentos neste domingo (21). Neste sábado, os jogadores realizam apenas atividades leves, incluindo trabalho de recuperação na piscina do hotel da delegação.

A preparação segue para o duelo contra a Escócia, marcado para quarta-feira (24), em Miami, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

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