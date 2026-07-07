Irmã de Neymar diz que jogador é 'o maior de todos os tempos' em publicação

Rafaella Santos publicou, na madrugada desta terça-feira (7), uma homenagem ao irmão, Neymar Jr., após a eliminação da seleção brasileira. Em uma mensagem nas redes sociais, ela exaltou a trajetória do atleta e afirmou que considera o camisa 10 o "maior de todos os tempos", além de destacar os desafios enfrentados por ele ao longo da carreira.

Ao compartilhar o texto, Rafaella disse que acompanhou de perto a caminhada do jogador desde o início e afirmou que, além das conquistas dentro de campo, testemunhou os momentos mais difíceis vividos pelo irmão. Segundo ela, apenas a família conhece a dimensão dos sacrifícios feitos por Neymar para alcançar o sucesso.

Rafaella destaca bastidores da carreira de Neymar

Na publicação, Rafaella afirmou que viu de perto "cada renúncia, cada gota de suor" e ressaltou a capacidade de superação do jogador diante das dificuldades. Ela escreveu que o público acompanhou as vitórias do atleta, mas que somente as pessoas mais próximas conhecem os desafios enfrentados longe dos gramados.

A irmã de Neymar também afirmou que o jogador construiu sua história "com suor, talento e coração" e disse sentir orgulho ao relembrar a trajetória da família e a carreira construída pelo atacante.

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Mensagem fala sobre fé, família e novos desafios

No texto, Rafaella também destacou a fé e afirmou acreditar que Deus protegeu o irmão durante toda a carreira. Segundo ela, Neymar inspirou a família e pessoas que acompanharam sua trajetória no futebol.

A homenagem termina com uma mensagem de apoio ao jogador. Rafaella afirma que, independentemente dos próximos desafios, Neymar continuará contando com o apoio da família e que um ciclo chega ao fim, mas a caminhada segue ao lado das pessoas mais próximas.

Além da homenagem, Rafaella compartilhou uma frase em inglês: "Some people are just too good for the heavy reality of this world" ("Algumas pessoas são boas demais para a dura realidade deste mundo"), reforçando a mensagem de apoio ao irmão.