Irmã de Neymar diz que jogador é 'o maior de todos os tempos' em publicação Irmã do jogador publicou um longo texto de apoio, destacando a trajetória, a resiliência e a importância de Neymar para a família e para o futebol. O Liberal 07.07.26 14h06 Neymar fez sua última Copa pela Seleção Brasileira (Tarso Sarraf / O Liberal) Rafaella Santos publicou, na madrugada desta terça-feira (7), uma homenagem ao irmão, Neymar Jr., após a eliminação da seleção brasileira. Em uma mensagem nas redes sociais, ela exaltou a trajetória do atleta e afirmou que considera o camisa 10 o "maior de todos os tempos", além de destacar os desafios enfrentados por ele ao longo da carreira. Ao compartilhar o texto, Rafaella disse que acompanhou de perto a caminhada do jogador desde o início e afirmou que, além das conquistas dentro de campo, testemunhou os momentos mais difíceis vividos pelo irmão. Segundo ela, apenas a família conhece a dimensão dos sacrifícios feitos por Neymar para alcançar o sucesso. Rafaella destaca bastidores da carreira de Neymar Na publicação, Rafaella afirmou que viu de perto "cada renúncia, cada gota de suor" e ressaltou a capacidade de superação do jogador diante das dificuldades. Ela escreveu que o público acompanhou as vitórias do atleta, mas que somente as pessoas mais próximas conhecem os desafios enfrentados longe dos gramados. A irmã de Neymar também afirmou que o jogador construiu sua história "com suor, talento e coração" e disse sentir orgulho ao relembrar a trajetória da família e a carreira construída pelo atacante. VEJA MAIS Pai de Neymar faz apelo após eliminação do Brasil: 'Continue a jogar futebol' Em carta aberta, Neymar Pai relembrou a trajetória do camisa 10, falou sobre fé, superação e incentivou o atacante a voltar a jogar com alegria Márcia Sensitiva diz que Neymar precisa de exorcismo: 'É uma energia negativa' Além do exorcismo, a numeróloga disse que o craque também precisa de "um padre para rezar bem nele" O que Neymar falou para o goleiro da Noruega? Veja o que leitura labial revelou no pênalti Camisa 10 da Seleção Brasileira trocou provocações com o goleiro Ørjan Nyland antes da cobrança de pênalti Mensagem fala sobre fé, família e novos desafios No texto, Rafaella também destacou a fé e afirmou acreditar que Deus protegeu o irmão durante toda a carreira. Segundo ela, Neymar inspirou a família e pessoas que acompanharam sua trajetória no futebol. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A homenagem termina com uma mensagem de apoio ao jogador. Rafaella afirma que, independentemente dos próximos desafios, Neymar continuará contando com o apoio da família e que um ciclo chega ao fim, mas a caminhada segue ao lado das pessoas mais próximas. Além da homenagem, Rafaella compartilhou uma frase em inglês: "Some people are just too good for the heavy reality of this world" ("Algumas pessoas são boas demais para a dura realidade deste mundo"), reforçando a mensagem de apoio ao irmão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes neymar irmã do neymar futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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