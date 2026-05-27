Holanda anuncia convocação para a Copa do Mundo com destaque para o corintiano Memphis Depay Os holandeses estiveram muito perto de dar a volta olímpica em três oportunidades na história das Copas Estadão Conteúdo 27.05.26 10h23 Comemoração do gol de Memphis Depay, da Holanda (LUCA BRUNO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO) A Holanda vai contar com um jogador corintiano na busca pelo seu primeiro título de Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, o treinador Ronald Koeman anunciou a lista de jogadores que vão ao Mundial e Memphis Depay surge como um dos pilares do elenco para o torneio de seleções. Presente nas edições de 2014, no Brasil, e também no Catar, em 2022, o atacante de 32 anos aparece na lista de 26 jogadores que vão em busca do posto de campeão na competição que terá como sede os Estados Unidos, o México e o Canadá. Os holandeses estiveram muito perto de dar a volta olímpica em três oportunidades na história das Copas. Em 1974, o time liderado por Cruyff parou na anfitriã Alemanha. Quatro anos mais tarde, o conjunto europeu voltou a ficar com o vice-campeonato diante da Argentina, em Buenos Aires. A última vez que a Holanda esteve em uma final foi em 2010, na Copa da África do Sul. Na ocasião, o título ficou com a seleção da Espanha, que venceu a decisão pelo placar de 1 a 0, com um gol do meio-campista Iniesta. Inserida no Grupo F, a Holanda faz o seu primeiro jogo no dia 14 de junho, diante do Japão, em Dallas. O segundo compromisso acontece seis dias depois da estreia, contra a Suécia, em Houston. O último confronto da fase de classificação da Copa do Mundo será em Kansas City, contra a seleção da Tunísia, no dia 25. CONFIRA OS CONVOCADOS DA HOLANDA PARA A COPA DO MUNDO Goleiros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland) e Bart Verbruggen (Brighton) Defensores: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham) Meio-campistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marselha), Mats Wieffer (Brighton) Atacantes: Memphis Depay (Corinthians), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Holanda convocados COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 FUTEBOL Seleção chega à Granja Comary com Neymar para abrir os trabalhos 'sem mágica' de Ancelotti Todos os atletas serão submetidos a avaliação médica entre quarta e quinta-feira 27.05.26 8h41 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47