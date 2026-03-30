‘Sem prazo', mas em andamento: Remo detalha estágio do novo CT e promete avanço em breve

O projeto do novo centro de treinamento do Clube do Remo, anunciado no fim do ano passado pelo Governo do Pará, em parceria com uma mineradora, segue em andamento, embora ainda sem prazo definido para início das obras. A atualização foi feita pelo executivo Luís Vagner Vivian, durante coletiva nesta segunda-feira (30). Segundo o dirigente, o tema é tratado como prioridade dentro do clube desde sua chegada.

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“Não tem nada parado, o CT é uma das coisas que lá na minha primeira conversa com o presidente ele já tocou no assunto… isso me despertou já um ponto positivo porque a gente vê que o clube tá pensando grande.”

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O projeto está dividido em etapas e atualmente se encontra na fase inicial de estruturação.

“Ele já está com o projeto praticamente de uma primeira fase. O projeto é dividido em fases, não dá pra fazer tudo na mesma hora, tu parte praticamente do zero.”

Vivian explicou que o clube está em fase de ajustes documentais junto à empresa que irá investir na obra. “Está em troca de documentações com a empresa que vai investir no esporte como um todo, num aporte importante.”

Apesar da expectativa da torcida, o executivo evitou estabelecer prazos. “A gente não pode cravar prazo, porque não depende só do clube… mas pode ter certeza que o trabalho está sendo feito da melhor forma possível.”