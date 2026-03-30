‘Sem prazo', mas em andamento: Remo detalha estágio do novo CT e promete avanço em breve Projeto segue em fase inicial, com equipe de engenheiros atuando diariamente e tratativas com empresa investidora Igor Wilson 30.03.26 19h53 O projeto do novo centro de treinamento do Clube do Remo, anunciado no fim do ano passado pelo Governo do Pará, em parceria com uma mineradora, segue em andamento, embora ainda sem prazo definido para início das obras. A atualização foi feita pelo executivo Luís Vagner Vivian, durante coletiva nesta segunda-feira (30). Segundo o dirigente, o tema é tratado como prioridade dentro do clube desde sua chegada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Não tem nada parado, o CT é uma das coisas que lá na minha primeira conversa com o presidente ele já tocou no assunto… isso me despertou já um ponto positivo porque a gente vê que o clube tá pensando grande.” VEJA MAIS ‘Elenco inchado?' Executivo do Remo rebate críticas e esclarece número de jogadores no plantel Clube tem 40 atletas no plantel, com baixas no DM, e reforços recentes fazem parte do planejamento para suportar calendário apertado Remo encara histórico desfavorável contra o Santos em reencontro após 16 anos Leão nunca venceu o adversário paulista, mas tenta mudar retrospecto negativo em duelo na Vila Belmiro pela Série A O projeto está dividido em etapas e atualmente se encontra na fase inicial de estruturação. “Ele já está com o projeto praticamente de uma primeira fase. O projeto é dividido em fases, não dá pra fazer tudo na mesma hora, tu parte praticamente do zero.” Vivian explicou que o clube está em fase de ajustes documentais junto à empresa que irá investir na obra. “Está em troca de documentações com a empresa que vai investir no esporte como um todo, num aporte importante.” Apesar da expectativa da torcida, o executivo evitou estabelecer prazos. “A gente não pode cravar prazo, porque não depende só do clube… mas pode ter certeza que o trabalho está sendo feito da melhor forma possível.” Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo brasileirão centro de treinamento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO QUEM FICA E QUEM SAI Executivo detalha situações de Freitas, Panagiotis, Catarozzi, Carlinhos e Diego Hernández no Remo Clube esclarece ausência de jogadores, recuo em negociação por Carlinhos e estratégia cautelosa com uruguaio 30.03.26 20h10 NÃO PAROU ‘Sem prazo', mas em andamento: Remo detalha estágio do novo CT e promete avanço em breve Projeto segue em fase inicial, com equipe de engenheiros atuando diariamente e tratativas com empresa investidora 30.03.26 19h53 NÃO É BEM ASSIM ‘Elenco inchado?' Executivo do Remo rebate críticas e esclarece número de jogadores no plantel Clube tem 40 atletas no plantel, com baixas no DM, e reforços recentes fazem parte do planejamento para suportar calendário apertado 30.03.26 19h45 Futebol Remo encara histórico desfavorável contra o Santos em reencontro após 16 anos Leão nunca venceu o adversário paulista, mas tenta mudar retrospecto negativo em duelo na Vila Belmiro pela Série A 30.03.26 19h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (30/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta segunda-feira 30.03.26 7h00 luto Coordenador da base da Tuna Luso morre após acidente de ônibus no sudeste do Pará Clube cruzmaltino lamentou a morte de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, que tinha 51 anos 30.03.26 8h46 FUTEBOL Com cláusula em contrato, Paysandu terá desfalque importante na estreia da Série C Atacante Ítalo não jogará contra o Volta Redonda-RJ, na estreia da Série C do Brasileirão 30.03.26 14h21 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31