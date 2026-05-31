Tuna vence o Trem-AP no Baenão e garante classificação antecipada na Série D Com vitória por 1 a 0 sobre o Trem, a Tuna Luso alcançou 13 pontos e não pode mais ser ultrapassada pelo Tocantinópolis. O Liberal 31.05.26 19h08 A Tuna Luso Brasileira venceu o Trem-Amapá por 1 a 0 neste domingo (31), em partida disputada no Baenão, e garantiu sua classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O gol da vitória foi marcado por Jayme. Com o resultado, a Tuna Luso alcançou 13 pontos na tabela no grupo A5 e não pode mais ser superada pelo Tocantinópolis, que tem 9 pontos. Dessa forma, a equipe paraense confirmou sua vaga na próxima etapa da competição. Outro representante paraense na chave, o Águia de Marabá, também assegurou sua classificação. O clube marabaense acumula 18 pontos e já tem sua vaga garantida na segunda fase do torneio nacional. A classificação está: Águia de Marabá - 18 pontos Trem/AP - 17 pontos Tuna - 13 pontos Imperatriz/MA - 12 pontos Tocantinópolis/TO - 9 pontos Oratório/AP - 4 pontos Próximos confrontos Na última rodada da primeira fase da Série D, a Tuna Luso terá um confronto direto contra o Imperatriz, que possui 12 pontos. A partida ocorrerá no Maranhão e a Tuna precisa de ao menos um empate para confirmar a terceira posição do grupo. O Águia de Marabá, por sua vez, disputará a liderança do Grupo A5 contra o Trem-Amapá. Este jogo será no Amapá. Ambos os jogos, da Tuna Luso e do Águia de Marabá, estão agendados para o próximo sábado, dia 6, às 16h.