Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Tuna vence o Trem-AP no Baenão e garante classificação antecipada na Série D

Com vitória por 1 a 0 sobre o Trem, a Tuna Luso alcançou 13 pontos e não pode mais ser ultrapassada pelo Tocantinópolis.

O Liberal

A Tuna Luso Brasileira venceu o Trem-Amapá por 1 a 0 neste domingo (31), em partida disputada no Baenão, e garantiu sua classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O gol da vitória foi marcado por Jayme.

Com o resultado, a Tuna Luso alcançou 13 pontos na tabela no grupo A5 e não pode mais ser superada pelo Tocantinópolis, que tem 9 pontos. Dessa forma, a equipe paraense confirmou sua vaga na próxima etapa da competição.

Outro representante paraense na chave, o Águia de Marabá, também assegurou sua classificação. O clube marabaense acumula 18 pontos e já tem sua vaga garantida na segunda fase do torneio nacional. A classificação está:

  1. Águia de Marabá - 18 pontos
  2. Trem/AP - 17 pontos
  3. Tuna - 13 pontos
  4. Imperatriz/MA - 12 pontos
  5. Tocantinópolis/TO - 9 pontos
  6. Oratório/AP - 4 pontos

Próximos confrontos

Na última rodada da primeira fase da Série D, a Tuna Luso terá um confronto direto contra o Imperatriz, que possui 12 pontos. A partida ocorrerá no Maranhão e a Tuna precisa de ao menos um empate para confirmar a terceira posição do grupo.

O Águia de Marabá, por sua vez, disputará a liderança do Grupo A5 contra o Trem-Amapá. Este jogo será no Amapá. Ambos os jogos, da Tuna Luso e do Águia de Marabá, estão agendados para o próximo sábado, dia 6, às 16h.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tuna Luso

tuna

Águia de Marabá

série d

Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa

Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31)

31.05.26 9h00

Futebol

No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D

Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata.

31.05.26 7h00

mais esportes

Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong

Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão

29.05.26 22h00

Futebol

Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo

Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas.

29.05.26 16h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu defende liderança diante de Figueirense pressionado na Série C

Papão defende liderança da competição diante de equipe catarinense ameaçada pelo Z-2 e pressionada dentro de casa

31.05.26 8h00

COPA DO MUNDO 2026

Brasil x Panamá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (31/5) em amistoso antes da Copa

Brasil e Panamá fazem amistoso internacional hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

31.05.26 17h30

futebol

Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa

Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31)

31.05.26 9h00

Futebol

Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO

Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição.

29.05.26 16h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda