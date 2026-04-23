Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Tuna encerra preparação e defende liderança diante do Águia

Embalada por vitória, equipe cruzmaltina vai completa para duelo em Marabá pela Série D

O Liberal
fonte

A Tuna quer a vitória para permanecer no topo do grupo A5. (@jovemwill)

A Tuna Luso Brasileira finalizou a preparação para o confronto deste sábado (25), contra o Águia de Marabá Futebol Clube, às 17h, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Líder do grupo A5, com cinco pontos, a equipe cruzmaltina chega embalada após vitória sobre o Oratório na última rodada e busca manter a boa fase na competição. Na tarde de quinta-feira, o elenco realizou treinamento no município de Nova Ipixuna, com foco nos ajustes finais, priorizando aspectos táticos e técnicos para o duelo.

VEJA MAIS

image Tuna participa do CBC, foca em atletas e expõe parceria com fornecedor esportivo
Lusa está entre os clubes participantes do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e visa firmar novas parcerias

image Tuna vence o Oratório-AP e assume a liderança do grupo na Série D
Jogando em casa, Lusa venceu o lanterninha Oratório-AP e chegou ao topo da classificação

image Em ‘jogo maluco’ pela Série D, Tuna arranca empate com o Trem-AP fora de casa
Lusa conseguiu o empate na reta final do jogo, após estar perdendo por 2 a 0

A comissão técnica aproveitou a atividade para alinhar os últimos detalhes e reforçar o entrosamento do grupo, que segue concentrado para o compromisso fora de casa. Para a partida, a Tuna deve chegar ao Zinho Oliveira com força máxima, incluindo a artilharia ofensiva composta pelos atacantes Paulo Rangel e Jayme, artilheiro do time na Série D, com dois gols.

Já o Azulão Marabaense quer a vitória para voltar à briga da classificação. O time é o quinto e penúltimo colocado, com três pontos. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

serie d 2026

águia x tuna luso

futebol paraense

jornal amazônia
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

Tuna encerra preparação e defende liderança diante do Águia

Embalada por vitória, equipe cruzmaltina vai completa para duelo em Marabá pela Série D

23.04.26 21h36

FUTEBOL

Águia empata com o Imperatriz em Marabá (PA) e segue sem vencer na Série D

Azulão bem que tentou, mas não conseguiu a tão esperada vitória na Série D, mesmo jogando em casa

19.04.26 22h24

FUTEBOL

Tuna vence o Oratório-AP e assume a liderança do grupo na Série D

Jogando em casa, Lusa venceu o lanterninha Oratório-AP e chegou ao topo da classificação

19.04.26 22h02

FUTEBOL

Jogadores do Pará já representaram o Brasil em Copas do Mundo; veja a lista

Atletas paraenses participaram de diferentes edições do Mundial e estiveram em seleções marcantes da história brasileira

19.04.26 10h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SHAPE

Dieta de Cristiano Ronaldo: veja o que o craque come no dia a dia

Alimentação saudável, sem açúcar e com refeições frequentes faz parte da rotina de CR7

24.04.26 0h06

FUTEBOL

Perfil europeu aponta Remo como campeão mundial em 1950

Leão conquistou o Torneio Internacional de Caracas, na Venezuela

24.04.26 0h07

Copa do Brasil

Após derrota do Paysandu, Júnior Rocha destaca atuação e cita busca pelo equilíbrio

Treinador explicou também as substituições e ressaltou questões físicas dos jogadores

22.04.26 12h04

MENSAGEM ESPIRITUAL

Carta atribuída a Ayrton Senna emociona com mensagem espiritual e reflexões sobre sua trajetória

Piloto teria deixado mensagem espiritual psicografada, trazendo reflexões sobre sua vida e sua partida precoce

25.12.24 9h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda