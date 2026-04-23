Tuna encerra preparação e defende liderança diante do Águia

A Tuna Luso Brasileira finalizou a preparação para o confronto deste sábado (25), contra o Águia de Marabá Futebol Clube, às 17h, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Líder do grupo A5, com cinco pontos, a equipe cruzmaltina chega embalada após vitória sobre o Oratório na última rodada e busca manter a boa fase na competição. Na tarde de quinta-feira, o elenco realizou treinamento no município de Nova Ipixuna, com foco nos ajustes finais, priorizando aspectos táticos e técnicos para o duelo.

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A comissão técnica aproveitou a atividade para alinhar os últimos detalhes e reforçar o entrosamento do grupo, que segue concentrado para o compromisso fora de casa. Para a partida, a Tuna deve chegar ao Zinho Oliveira com força máxima, incluindo a artilharia ofensiva composta pelos atacantes Paulo Rangel e Jayme, artilheiro do time na Série D, com dois gols.

Já o Azulão Marabaense quer a vitória para voltar à briga da classificação. O time é o quinto e penúltimo colocado, com três pontos.