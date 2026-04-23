Tuna encerra preparação e defende liderança diante do Águia Embalada por vitória, equipe cruzmaltina vai completa para duelo em Marabá pela Série D O Liberal 23.04.26 21h36 A Tuna quer a vitória para permanecer no topo do grupo A5. (@jovemwill) A Tuna Luso Brasileira finalizou a preparação para o confronto deste sábado (25), contra o Águia de Marabá Futebol Clube, às 17h, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Líder do grupo A5, com cinco pontos, a equipe cruzmaltina chega embalada após vitória sobre o Oratório na última rodada e busca manter a boa fase na competição. Na tarde de quinta-feira, o elenco realizou treinamento no município de Nova Ipixuna, com foco nos ajustes finais, priorizando aspectos táticos e técnicos para o duelo. VEJA MAIS Tuna participa do CBC, foca em atletas e expõe parceria com fornecedor esportivo Lusa está entre os clubes participantes do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e visa firmar novas parcerias Tuna vence o Oratório-AP e assume a liderança do grupo na Série D Jogando em casa, Lusa venceu o lanterninha Oratório-AP e chegou ao topo da classificação Em ‘jogo maluco’ pela Série D, Tuna arranca empate com o Trem-AP fora de casa Lusa conseguiu o empate na reta final do jogo, após estar perdendo por 2 a 0 A comissão técnica aproveitou a atividade para alinhar os últimos detalhes e reforçar o entrosamento do grupo, que segue concentrado para o compromisso fora de casa. Para a partida, a Tuna deve chegar ao Zinho Oliveira com força máxima, incluindo a artilharia ofensiva composta pelos atacantes Paulo Rangel e Jayme, artilheiro do time na Série D, com dois gols. Já o Azulão Marabaense quer a vitória para voltar à briga da classificação. O time é o quinto e penúltimo colocado, com três pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol serie d 2026 águia x tuna luso futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Tuna encerra preparação e defende liderança diante do Águia Embalada por vitória, equipe cruzmaltina vai completa para duelo em Marabá pela Série D 23.04.26 21h36 FUTEBOL Águia empata com o Imperatriz em Marabá (PA) e segue sem vencer na Série D Azulão bem que tentou, mas não conseguiu a tão esperada vitória na Série D, mesmo jogando em casa 19.04.26 22h24 FUTEBOL Tuna vence o Oratório-AP e assume a liderança do grupo na Série D Jogando em casa, Lusa venceu o lanterninha Oratório-AP e chegou ao topo da classificação 19.04.26 22h02 FUTEBOL Jogadores do Pará já representaram o Brasil em Copas do Mundo; veja a lista Atletas paraenses participaram de diferentes edições do Mundial e estiveram em seleções marcantes da história brasileira 19.04.26 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES SHAPE Dieta de Cristiano Ronaldo: veja o que o craque come no dia a dia Alimentação saudável, sem açúcar e com refeições frequentes faz parte da rotina de CR7 24.04.26 0h06 FUTEBOL Perfil europeu aponta Remo como campeão mundial em 1950 Leão conquistou o Torneio Internacional de Caracas, na Venezuela 24.04.26 0h07 Copa do Brasil Após derrota do Paysandu, Júnior Rocha destaca atuação e cita busca pelo equilíbrio Treinador explicou também as substituições e ressaltou questões físicas dos jogadores 22.04.26 12h04 MENSAGEM ESPIRITUAL Carta atribuída a Ayrton Senna emociona com mensagem espiritual e reflexões sobre sua trajetória Piloto teria deixado mensagem espiritual psicografada, trazendo reflexões sobre sua vida e sua partida precoce 25.12.24 9h40