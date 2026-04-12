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Em ‘jogo maluco’ pela Série D, Tuna arranca empate com o Trem-AP fora de casa

Lusa conseguiu o empate na reta final do jogo, após estar perdendo por 2 a 0

Fábio Will
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Tuna Luso buscou o empate contra o Trem do Amapá na tarde deste domingo (12). (Reprodução Metrópoles Esportes)

Trem-AP e Tuna Luso Brasileira empataram em 3 a 3 neste domingo (12), no Estádio Augusto Antunes, em Santana (AP), pela segunda rodada do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro.

O time da casa abriu o placar ainda no início, com Jonas Silva, após jogada construída pela direita. Já na etapa final, o Trem ampliou o marcador com Aleílson, velho conhecido da torcida paraense, que de cabeça, marcou para o time rubro-negro.

A equipe paraense reagiu e voltou pro jogo com o gol marcado pelo atacante Jayme, que diminuiu o placar. Não demorou muito e a Lusa chegou ao empate. Aos 31 minutos Daniel GTA deixou tudo igual também em jogada aérea, 2 a 2, porém a Lusa não conseguiu segurar o placar.

Aos 37 minutos da etapa final, o Trem abriu nova vantagem com Magno, após cobrança de escanteio. No entanto, já nos acréscimos, Douglas aproveitou sobra dentro da área e empatou para equipe cruzmaltina, fechando o placar em 3 a 3.

Com o resultado, o Trem ocupa a vice-liderança do grupo A5 com 2 pontos, mesma pontuação da Tuna e do Águia de Marabá. A Lusa, pelos critérios de desempate, está na 3ª posição. O próximo compromisso da Tuna na Série D será diante do Oratório-AP, no domingo (19), às 16h, no Estádio Estrelão, na cidade de Augusto Corrêa (PA).

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