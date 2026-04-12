Em ‘jogo maluco’ pela Série D, Tuna arranca empate com o Trem-AP fora de casa Lusa conseguiu o empate na reta final do jogo, após estar perdendo por 2 a 0 Fábio Will 12.04.26 22h40 Tuna Luso buscou o empate contra o Trem do Amapá na tarde deste domingo (12). (Reprodução Metrópoles Esportes) Trem-AP e Tuna Luso Brasileira empataram em 3 a 3 neste domingo (12), no Estádio Augusto Antunes, em Santana (AP), pela segunda rodada do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro. O time da casa abriu o placar ainda no início, com Jonas Silva, após jogada construída pela direita. Já na etapa final, o Trem ampliou o marcador com Aleílson, velho conhecido da torcida paraense, que de cabeça, marcou para o time rubro-negro. A equipe paraense reagiu e voltou pro jogo com o gol marcado pelo atacante Jayme, que diminuiu o placar. Não demorou muito e a Lusa chegou ao empate. Aos 31 minutos Daniel GTA deixou tudo igual também em jogada aérea, 2 a 2, porém a Lusa não conseguiu segurar o placar. Aos 37 minutos da etapa final, o Trem abriu nova vantagem com Magno, após cobrança de escanteio. No entanto, já nos acréscimos, Douglas aproveitou sobra dentro da área e empatou para equipe cruzmaltina, fechando o placar em 3 a 3. Com o resultado, o Trem ocupa a vice-liderança do grupo A5 com 2 pontos, mesma pontuação da Tuna e do Águia de Marabá. A Lusa, pelos critérios de desempate, está na 3ª posição. O próximo compromisso da Tuna na Série D será diante do Oratório-AP, no domingo (19), às 16h, no Estádio Estrelão, na cidade de Augusto Corrêa (PA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série d Tuna Luso Trem-AP COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Em ‘jogo maluco’ pela Série D, Tuna arranca empate com o Trem-AP fora de casa Lusa conseguiu o empate na reta final do jogo, após estar perdendo por 2 a 0 12.04.26 22h40 futebol Águia de Marabá sai na frente, mas sofre empate para o Tocantinópolis na Série D Partida, válida segunda rodada do campeonato, ocorreu no último sábado (11), no estádio João Ribeiro 12.04.26 15h04 BRASILEIRÃO Tuna busca primeira vitória fora de casa contra o Trem-AP pela Série D Equipe paraense tenta recuperar pontos perdidos na estreia em grupo marcado pelo equilíbrio 12.04.26 8h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 12.04.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Do Marajó ao Catar: irmãos torcedores de Remo e Paysandu contam experiências na Copa do Mundo 2022 A família de empresários de Breves, no Marajó, enfrentou uma longa viagem ao país árabe para assistir o Brasil e confraternizar com culturas de todas as partes do mundo 11.12.22 7h00 F1 Por que a Fórmula 1 não terá corridas em abril de 2026? Entenda Cancelamento de etapas no Bahrein e na Arábia Saudita deixa calendário sem provas no mês 01.04.26 0h43