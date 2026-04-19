Tuna vence o Oratório-AP e assume a liderança do grupo na Série D Jogando em casa, Lusa venceu o lanterninha Oratório-AP e chegou ao topo da classificação O Liberal 19.04.26 22h02 Daniel GTA marcou o primeiro gol da Lusa contra o Oratório (William Pereira / Ascom Tuna) O grupo A5 do campeonato Brasileiro da Série D possui uma nova liderança. A Tuna Luso Brasileira assumiu a ponta da chave ao conquistar uma importante vitória na tarde deste domingo (19), diante do Oratório-AP, por 2 a 0, no Estádio Estrelão, na cidade de Augusto Corrêa (PA). Pressionada por ainda não ter vencido na competição, a Águia do Souza foi para cima do Oratório pela 3ª rodada da Série A. A equipe cruzmaltina teve várias oportunidades de abrir o placar, mas esbarrou nas defesas do goleiro adversário e também na má pontaria de seus atacantes. O Oratório também teve suas chances e levou perigo ao gol do goleiro Vinícius, que fez boas intervenções em chegadas contundentes da equipe amapaense e ajudou a manter a igualdade no placar na primeira etapa. Na volta do intervalo, a Tuna retornou melhor e disposta a tirar o zero do marcador. A Águia chegou ao primeiro gol através da bola parada. Cobrança aberta de escanteio do lado esquerdo, a bola viajou, o zagueiro Douglas cabeceou e Daniel GTA escorou também de cabeça para o fundo do gol, abrindo o placar para a Lusa aos 18 minutos do segundo tempo. Após o gol o jogo ganhou em movimentação e também em emoção. O Oratório partiu pra cima da equipe paraense e criou boas situações de gols. Por outro lado a Tuna aguardou o Oratório e tentava encaixar um contra-ataque. Já nos acréscimos da partida a Tuna conseguiu o gol da vitória. Aos 48 minutos, o Oratório foi ao ataque e a bola foi espirrada. O atacante Debu foi lançado pelo lado esquerdo, escapou da marcação, entrou na área e na hora de finalizar foi travado pelo zagueiro do Oratório, mas a bola sobrou livre para Jayme, que só teve o trabalho de empurrar para a rede decretar a primeira vitória da Tuna na Série D. Lusa 2 a 0 em cima do Oratório. Com o triunfo a Águia do Souza somou 5 pontos e empatou com a mesma pontuação do Imperatriz-MA, porém, o time paraense assume a liderança pelo critério de desempate de gols marcados, 5 contra 4 do Imperatriz. O próximo compromisso da Lusa será o clássico paraense contra o Águia, no sábado (25), às 17h, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA), pela 4ª rodada da Série D 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes tuna série d tuna x oratório futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Águia empata com o Imperatriz em Marabá (PA) e segue sem vencer na Série D Azulão bem que tentou, mas não conseguiu a tão esperada vitória na Série D, mesmo jogando em casa 19.04.26 22h24 FUTEBOL Tuna vence o Oratório-AP e assume a liderança do grupo na Série D Jogando em casa, Lusa venceu o lanterninha Oratório-AP e chegou ao topo da classificação 19.04.26 22h02 FUTEBOL Jogadores do Pará já representaram o Brasil em Copas do Mundo; veja a lista Atletas paraenses participaram de diferentes edições do Mundial e estiveram em seleções marcantes da história brasileira 19.04.26 10h00 FUTEBOL Embalado pela Copa Norte, Águia tenta a primeira vitória na Série D diante do Imperatriz-MA Azulão recebe o líder do grupo no Zinho Oliveira, tentando pontuar na Série D do Brasileiro 19.04.26 9h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17