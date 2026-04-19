Tuna vence o Oratório-AP e assume a liderança do grupo na Série D

O grupo A5 do campeonato Brasileiro da Série D possui uma nova liderança. A Tuna Luso Brasileira assumiu a ponta da chave ao conquistar uma importante vitória na tarde deste domingo (19), diante do Oratório-AP, por 2 a 0, no Estádio Estrelão, na cidade de Augusto Corrêa (PA).

Pressionada por ainda não ter vencido na competição, a Águia do Souza foi para cima do Oratório pela 3ª rodada da Série A. A equipe cruzmaltina teve várias oportunidades de abrir o placar, mas esbarrou nas defesas do goleiro adversário e também na má pontaria de seus atacantes.

O Oratório também teve suas chances e levou perigo ao gol do goleiro Vinícius, que fez boas intervenções em chegadas contundentes da equipe amapaense e ajudou a manter a igualdade no placar na primeira etapa.

Na volta do intervalo, a Tuna retornou melhor e disposta a tirar o zero do marcador. A Águia chegou ao primeiro gol através da bola parada. Cobrança aberta de escanteio do lado esquerdo, a bola viajou, o zagueiro Douglas cabeceou e Daniel GTA escorou também de cabeça para o fundo do gol, abrindo o placar para a Lusa aos 18 minutos do segundo tempo.

Após o gol o jogo ganhou em movimentação e também em emoção. O Oratório partiu pra cima da equipe paraense e criou boas situações de gols. Por outro lado a Tuna aguardou o Oratório e tentava encaixar um contra-ataque.

Já nos acréscimos da partida a Tuna conseguiu o gol da vitória. Aos 48 minutos, o Oratório foi ao ataque e a bola foi espirrada. O atacante Debu foi lançado pelo lado esquerdo, escapou da marcação, entrou na área e na hora de finalizar foi travado pelo zagueiro do Oratório, mas a bola sobrou livre para Jayme, que só teve o trabalho de empurrar para a rede decretar a primeira vitória da Tuna na Série D. Lusa 2 a 0 em cima do Oratório.

Com o triunfo a Águia do Souza somou 5 pontos e empatou com a mesma pontuação do Imperatriz-MA, porém, o time paraense assume a liderança pelo critério de desempate de gols marcados, 5 contra 4 do Imperatriz. O próximo compromisso da Lusa será o clássico paraense contra o Águia, no sábado (25), às 17h, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA), pela 4ª rodada da Série D 2026.