Embalado pela Copa Norte, Águia tenta a primeira vitória na Série D diante do Imperatriz-MA Azulão recebe o líder do grupo no Zinho Oliveira, tentando pontuar na Série D do Brasileiro Fábio Will 19.04.26 9h30 Azulão busca o primeiro triunfo no Brasileirão (Gustavo Souza / Instagram @aguiademaraba) O Águia de Marabá terá pela frente o Imperatriz-MA, neste domingo (19), às 16h, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA), em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Azulão chega embalado para o confronto diante do Imperatriz-MA, líder do grupo. Lembra do meme: de um dia de um jeito e à noite de outro? Essa é a situação do Águia de Marabá nesse momento na temporada. Se na Copa Norte o Azulão está classificado para as semifinais com 100% de aproveitamento com quatro vitórias em quatro jogos e eliminando o todo poderoso Remo, no Campeonato Brasileiro da Série D a situação não vai muito bem. A equipe ainda não venceu na competição, são dois empates contra o Trem-AP e o Tocantinópolis-TO e 4ª colocação na tabela do grupo A5. O caldeirão precisa ser aliado O fator casa é uma das situações em que o clube marabaense pretende fazer valer diante do Imperatriz, que liderada o grupo com 4 pontos. Uma vitória contra o Cavalo de Aço pode render ao Águia de Marabá a liderança da chave, porém, para conquistar o triunfo, a equipe do técnico Júlio Cesar Nunes precisa minimizar erros cometidos na Série D, que custaram pontos preciosos. VEJA MAIS Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. Águia de Marabá sai na frente, mas sofre empate para o Tocantinópolis na Série D Partida, válida segunda rodada do campeonato, ocorreu no último sábado (11), no estádio João Ribeiro Imperatriz e velhos conhecidos... A equipe maranhense chega para o confronto também atuando em duas competições. O Imperatriz joga a Copa do Nordeste e amarga a última colocação do Grupo C. O time comandado pelo técnico Marlon Cutrim possui no elenco velhos conhecidos do torcedor paraense, sendo que um deles vestiu a camisa do Águia de Marabá na carreira, como é o caso do atacante Fidel, que defendeu o Azulão no ano passado, realizando 13 jogos, marcando um gole e dando duas assistências. Outros que passaram pelo futebol paraense são o zagueiro Felipe Almeida, de 27 anos que disputou partidas pela Tuna Luso Brasileira e também pelo São Raimundo de Santarém, além do lateral-direito Felipe Macena, de 32 anos, que jogou no Remo em 2015, mas atuava como volante. Panorama O grupo A5 da Série D possui o Imperatriz-MA como líder, com 4 pontos. Em seguida três clubes estão empatados com 2 pontos cada, Trem-AP, Tuna Luso e Águia. O Azulão é o 4º colocado pelos critérios de desempate. Na 5ª posição está o Tocantinópolis-TO com 1 ponto e o lanterna do grupo é o Oratório-AP, que ainda não pontuou. A primeira fase os clubes se enfrentam dentro do próprio grupo, em jogos de ida e volta. Os quatro primeiros garantem baga para a 2ª fase da Série D. Os classificados do grupo do Águia enfrentam os classificados da chave A6 no “mata-mata”. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes águia de marabá futebol série d águia de marabá x imperatriz-ma COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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