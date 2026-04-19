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Embalado pela Copa Norte, Águia tenta a primeira vitória na Série D diante do Imperatriz-MA

Azulão recebe o líder do grupo no Zinho Oliveira, tentando pontuar na Série D do Brasileiro

Fábio Will
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Azulão busca o primeiro triunfo no Brasileirão (Gustavo Souza / Instagram @aguiademaraba)

O Águia de Marabá terá pela frente o Imperatriz-MA, neste domingo (19), às 16h, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA), em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Azulão chega embalado para o confronto diante do Imperatriz-MA, líder do grupo.

Lembra do meme: de um dia de um jeito e à noite de outro? Essa é a situação do Águia de Marabá nesse momento na temporada. Se na Copa Norte o Azulão está classificado para as semifinais com 100% de aproveitamento com quatro vitórias em quatro jogos e eliminando o todo poderoso Remo, no Campeonato Brasileiro da Série D a situação não vai muito bem. A equipe ainda não venceu na competição, são dois empates contra o Trem-AP e o Tocantinópolis-TO e 4ª colocação na tabela do grupo A5.

O caldeirão precisa ser aliado

O fator casa é uma das situações em que o clube marabaense pretende fazer valer diante do Imperatriz, que liderada o grupo com 4 pontos. Uma vitória contra o Cavalo de Aço pode render ao Águia de Marabá a liderança da chave, porém, para conquistar o triunfo, a equipe do técnico Júlio Cesar Nunes precisa minimizar erros cometidos na Série D, que custaram pontos preciosos.

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Imperatriz e velhos conhecidos...

A equipe maranhense chega para o confronto também atuando em duas competições. O Imperatriz joga a Copa do Nordeste e amarga a última colocação do Grupo C. O time comandado pelo técnico Marlon Cutrim possui no elenco velhos conhecidos do torcedor paraense, sendo que um deles vestiu a camisa do Águia de Marabá na carreira, como é o caso do atacante Fidel, que defendeu o Azulão no ano passado, realizando 13 jogos, marcando um gole e dando duas assistências.

Outros que passaram pelo futebol paraense são o zagueiro Felipe Almeida, de 27 anos que disputou partidas pela Tuna Luso Brasileira e também pelo São Raimundo de Santarém, além do lateral-direito Felipe Macena, de 32 anos, que jogou no Remo em 2015, mas atuava como volante.

Panorama

O grupo A5 da Série D possui o Imperatriz-MA como líder, com 4 pontos. Em seguida três clubes estão empatados com 2 pontos cada, Trem-AP, Tuna Luso e Águia. O Azulão é o 4º colocado pelos critérios de desempate. Na 5ª posição está o Tocantinópolis-TO com 1 ponto e o lanterna do grupo é o Oratório-AP, que ainda não pontuou.

A primeira fase os clubes se enfrentam dentro do próprio grupo, em jogos de ida e volta. Os quatro primeiros garantem baga para a 2ª fase da Série D. Os classificados do grupo do Águia enfrentam os classificados da chave A6 no “mata-mata”.

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