Águia de Marabá sai na frente, mas sofre empate para o Tocantinópolis na Série D

Fora de casa, o Águia de Marabá empatou por 2 a 2 com o Tocantinópolis-TO, pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida ocorreu no último sábado (11), no estádio João Ribeiro, no Tocantins. O Azulão saiu na frente do placar, mas sofreu o empate já no acréscimo do jogo.

O primeiro gol da partida ocorreu nos acréscimos do primeiro tempo, com Dedé, que fez de cabeça após cobrança de falta. O Verdão empatou na volta do intervalo, aos seis minutos da segunda etapa, com um gol de Milton.

O Águia de Marabá voltou a ficar à frente do placar quando Alex Garcia, aos 31 do segundo tempo, marcou o segundo do Azulão. A equipe paraense vencia o jogo até os acréscimos. Hitalo deixou tudo igual com um chute certeiro para garantir o empate para o Tocantinópolis.

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Com o resultado, o Águia de Marabá soma dois pontos e é, provisoriamente, o vice-líder do grupo A5. Na abertura do campeonato, a equipe azulina empatou em casa com o Trem-AP por 1 a 1. O líder da chave é o Imperatriz, que venceu o Oratório-AP e soma quatro pontos.

O Águia volta a jogar na Série D no próximo domingo (19), no Zinho de Oliveira, contra o próprio Imperatriz. A partida, válida pela terceira rodada, está marcada para as 16h.

Antes disso, na próxima quarta-feira (15), a equipe marabaense recebe o Remo pela quarta rodada da Copa Norte. O jogo ocorre às 20h30, no Zinho de Oliveira. No torneio, o Azulão está invicto, com três vitórias em três jogos, e ocupa a segunda posição do grupo B.

Já o Tocantinópolis, que tem um jogo a menos, é o terceiro colocado, com um ponto. O time encara o Trem, em casa, no domingo (19), às 16h.