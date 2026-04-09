Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário O Liberal 09.04.26 14h39 Leão Azul briga pela classificação (Wagner Santana / O Liberal) Remo, Paysandu e Águia de Marabá ainda brigam por uma vaga na segunda fase da Copa Norte. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou uma atualização da tabela com os detalhes da última rodada do torneio, que será no dia 29 de abril. Conforme consta na atualização, todos os jogos da quinta rodada das etapas Norte e Centro-Oeste serão no mesmo dia, na quarta-feira (29), às 19h. O Paysandu encara o Trem-AP fora de casa, enquanto o Remo recebe o Galvez, no Baenão. Já o Águia de Marabá joga contra o Porto Velho-RO, em Aluízio Ferreira, Rondônia. Antes disso, as equipes têm compromissos na quarta rodada. O Papão vai receber o Independência-AC na Curuzu, na quarta-feira (15), às 19h. No mesmo dia, Remo e Águia de Marabá duelam no Zinho de Oliveira, às 20h30. Cenário O Paysandu é o quarto colocado do grupo A da Copa Norte. O time bicolor tem três pontos. A equipe joga nesta quinta-feira (9) contra o Nacional, em Manaus, pela terceira rodada do torneio. Se vencer, pode saltar para a segunda posição da chave. Apenas os dois melhores colocados de cada chave avançam para a segunda fase, que é a semifinal. Assim, o Remo vive o risco de não classificação. A equipe azulina é a terceira colocada do grupo B, cinco pontos atrás de Águia de Marabá (vice-líder) e Porto Velho (líder). Neste ano, a CBF promoveu o retorno da Copa Norte dentro da Copa Verde, que será decidida entre o campeão nortista e o vencedor da Copa Centro-Oeste, que tem o mesmo formato. Confira os jogos dos times paraenses na Copa Norte 4ª rodada Paysandu x Independência-AC - 15/04 - 19h - Curuzu Águia de Marabá x Remo - 15/04 - 20h30 - Zinho de Oliveira 5ª rodada Trem-AP x Paysandu - 29/04 - 19h - Augusto Antunes Santana Remo x Galvez-AC - 29/04 - 19h - Baenão, Belém Porto Velho-RO x Águia de Marabá - 29/04 - 19h - Aluízio Ferreira Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo paysandu copa norte águia de marabá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO MOSAICO 'Welcome to the Jungle': torcida do Remo transforma Mangueirão em espetáculo antes de duelo Mosaico azulino une referência à Amazônia e show do Guns N’ Roses para receber o Vasco 11.04.26 17h00 TORÓ Chuva forte atrasa horário de Remo x Vasco no Mangueirão; saiba que horas começa! Arbitragem adia início da partida após temporal em Belém 11.04.26 16h34 Futebol Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo! Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A 11.04.26 15h26 É HOJE! Remo e Vasco medem forças no Mangueirão em duelo por reação no Brasileirão Leão aposta na força em casa para deixar o Z-4, enquanto cariocas chegam com titulares após pouparem equipe no meio de semana 11.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo! Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A 11.04.26 15h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 FUTEBOL Conmebol abre investigação sobre ausência de Renato Gaúcho em estreia do Vasco na Sul-Americana O caso está sendo analisado com base no Código Disciplinar da entidade, que trata de condutas consideradas inadequadas no ambiente do futebol 11.04.26 9h41