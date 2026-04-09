Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte

Remo, Paysandu e Águia de Marabá ainda brigam por uma vaga na segunda fase da Copa Norte. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou uma atualização da tabela com os detalhes da última rodada do torneio, que será no dia 29 de abril.

Conforme consta na atualização, todos os jogos da quinta rodada das etapas Norte e Centro-Oeste serão no mesmo dia, na quarta-feira (29), às 19h. O Paysandu encara o Trem-AP fora de casa, enquanto o Remo recebe o Galvez, no Baenão. Já o Águia de Marabá joga contra o Porto Velho-RO, em Aluízio Ferreira, Rondônia.

Antes disso, as equipes têm compromissos na quarta rodada. O Papão vai receber o Independência-AC na Curuzu, na quarta-feira (15), às 19h. No mesmo dia, Remo e Águia de Marabá duelam no Zinho de Oliveira, às 20h30.

Cenário

O Paysandu é o quarto colocado do grupo A da Copa Norte. O time bicolor tem três pontos. A equipe joga nesta quinta-feira (9) contra o Nacional, em Manaus, pela terceira rodada do torneio. Se vencer, pode saltar para a segunda posição da chave.

Apenas os dois melhores colocados de cada chave avançam para a segunda fase, que é a semifinal. Assim, o Remo vive o risco de não classificação. A equipe azulina é a terceira colocada do grupo B, cinco pontos atrás de Águia de Marabá (vice-líder) e Porto Velho (líder).

Neste ano, a CBF promoveu o retorno da Copa Norte dentro da Copa Verde, que será decidida entre o campeão nortista e o vencedor da Copa Centro-Oeste, que tem o mesmo formato.

Confira os jogos dos times paraenses na Copa Norte

4ª rodada

Paysandu x Independência-AC - 15/04 - 19h - Curuzu

Águia de Marabá x Remo - 15/04 - 20h30 - Zinho de Oliveira

5ª rodada

Trem-AP x Paysandu - 29/04 - 19h - Augusto Antunes Santana

Remo x Galvez-AC - 29/04 - 19h - Baenão, Belém

Porto Velho-RO x Águia de Marabá - 29/04 - 19h - Aluízio Ferreira