Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time Fábio Will 12.04.26 8h20 Ítalo está de volta ao time do Papão (Thiago Gomes / O Liberal) O Paysandu fará a sua estreia jogando ao lado da Fiel Bicolor nesta Série C. Após vitória diante do Volta Redonda-RJ por 1 a 0, fora de casa, o Papão tenta o segundo triunfo na competição nacional, contra o Brusque-SC, no domingo (12), às 17h, no Estádio da Curuzu. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O principal objetivo do ano do Paysandu segue seu percurso. O Papão recebe o Brusque, que também venceu na estreia e terá o retorno do artilheiro Ítalo, que ficou de fora contra o Volta Redonda por questões de cláusulas contratuais. P jogador deve assumir o lugar de Juninho no ataque. Em casa e com o apoio da torcida, o Paysandu busca somar mais 3 pontos e, quem sabe, assumir a ponta da tabela. O clube busca não passar problemas na primeira fase e, somar pontos, principalmente em casa, é o caminho do sucesso na Série C do Brasileiro. Para este jogo, o técnico Júnior Rocha teve a semana inteira para trabalhar, totalmente focado na partida, já que no meio da semana o clube bicolor mandou um time recheado de moleque da base para Manaus (AM) e foi goleado por 7 a 0 para o Nacional-AM, pela Copa Norte. VEJA MAIS VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário Para essa partida a diretoria bicolor conta com o apoio da torcida. O Paysandu realizou nesta semana uma promoção, a famosa “casadinha”, para as partidas contra o Brusque-SC e também contra o Barra-SC, ambos adversários catarinenses. A intenção é que se cria uma atmosfera favorável e que faça do Estádio da Curuzu um verdadeiro caldeirão para incentivar o clube alviceleste, mesmo com a goleada com o time da base em Manaus (AM). Já o Brusque volta a Belém e tenta levar pontos na bagagem de volta. A equipe quadricolor também venceu na estreia, derrotou o Caxias-RS, em casa, pelo marcador de 2 a 1.O técnico Higo Magalhães terá um desfalque para o restante da temporada. O atacante Héber, de34 anos, sofreu uma lesão grave no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco lateral e está fora do time neste ano. Ele foi autor de um dos gols da vitória do Brusque na primeira rodada da Série C e terá que passar por cirurgia. Paysandu x Brusque duelam às 17h deste domingo (12), na Curuzu, pela 2ª rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLibral.com e também pela Rádio Liberal +. FICHA TÉCNICA Local: Curuzu – Belém (PA) Data: 12.04.2026 Horário: 17h Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ) Auxiliares: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ) e Fábio Ramos Franca (RJ) Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Quintana e Facundo Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Melo, Marcinho e Hinkel; Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha. Brusque: Matheus Nogueira; Jeferson, Alisson, Cipriano e Davi Gabriel; Gazão, Jonatan Lucca e João Pedro, Alex Paulino, Petterson e Álvaro. Técnico: Higo Magalhães. Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 