Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C

Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time

Fábio Will
fonte

Ítalo está de volta ao time do Papão (Thiago Gomes / O Liberal)

O Paysandu fará a sua estreia jogando ao lado da Fiel Bicolor nesta Série C. Após vitória diante do Volta Redonda-RJ por 1 a 0, fora de casa, o Papão tenta o segundo triunfo na competição nacional, contra o Brusque-SC, no domingo (12), às 17h, no Estádio da Curuzu.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O principal objetivo do ano do Paysandu segue seu percurso. O Papão recebe o Brusque, que também venceu na estreia e terá o retorno do artilheiro Ítalo, que ficou de fora contra o Volta Redonda por questões de cláusulas contratuais. P jogador deve assumir o lugar de Juninho no ataque.

Em casa e com o apoio da torcida, o Paysandu busca somar mais 3 pontos e, quem sabe, assumir a ponta da tabela. O clube busca não passar problemas na primeira fase e, somar pontos, principalmente em casa, é o caminho do sucesso na Série C do Brasileiro. Para este jogo, o técnico Júnior Rocha teve a semana inteira para trabalhar, totalmente focado na partida, já que no meio da semana o clube bicolor mandou um time recheado de moleque da base para Manaus (AM) e foi goleado por 7 a 0 para o Nacional-AM, pela Copa Norte.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem'
Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada

image Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte
Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário

Para essa partida a diretoria bicolor conta com o apoio da torcida. O Paysandu realizou nesta semana uma promoção, a famosa “casadinha”, para as partidas contra o Brusque-SC e também contra o Barra-SC, ambos adversários catarinenses. A intenção é que se cria uma atmosfera favorável e que faça do Estádio da Curuzu um verdadeiro caldeirão para incentivar o clube alviceleste, mesmo com a goleada com o time da base em Manaus (AM).

Já o Brusque volta a Belém e tenta levar pontos na bagagem de volta. A equipe quadricolor também venceu na estreia, derrotou o Caxias-RS, em casa, pelo marcador de 2 a 1.O técnico Higo Magalhães terá um desfalque para o restante da temporada. O atacante Héber, de34 anos, sofreu uma lesão grave no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco lateral e está fora do time neste ano. Ele foi autor de um dos gols da vitória do Brusque na primeira rodada da Série C e terá que passar por cirurgia.

Paysandu x Brusque duelam às 17h deste domingo (12), na Curuzu, pela 2ª rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLibral.com e também pela Rádio Liberal +.

FICHA TÉCNICA

Local: Curuzu – Belém (PA)

Data: 12.04.2026

Horário: 17h

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)

Auxiliares: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ) e Fábio Ramos Franca (RJ)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Quintana e Facundo Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Melo, Marcinho e Hinkel; Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha.

Brusque: Matheus Nogueira; Jeferson, Alisson, Cipriano e Davi Gabriel; Gazão, Jonatan Lucca e João Pedro, Alex Paulino, Petterson e Álvaro. Técnico: Higo Magalhães.

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Mesquita valoriza evolução do Paysandu e projeta reação na Copa Norte

Goleiro destaca consistência recente e mira resposta contra o Independência após goleada sofrida

13.04.26 21h12

Futebol

VÍDEO: camisa do Paysandu aparece em vídeo de Neymar e agita torcida

Manto bicolor surge entre itens da carreira do craque, e ligação com Lecheva ganha força

13.04.26 19h08

FUTEBOL

Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu

Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional

13.04.26 16h25

futebol

Paysandu leva quase 10 mil torcedores para o jogo contra o Brusque na Série C

Torcida bicolor viu o time sofrer para conseguir o empate com a equipe catarinense

13.04.26 12h06

MAIS LIDAS EM ESPORTES

vai ficar?

Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça'

Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco

14.04.26 9h41

Futebol

Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada

Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista

13.04.26 19h40

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

14.04.26 7h00

futebol

Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados

Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco

14.04.26 12h37

