Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Torcida do Corinthians estende faixa no Allianz e provoca Palmeiras: ‘Arena Nu tem Mundial’

A movimentação ajudou a inflamar o dérbi deste domingo e ganhou ainda mais repercussão após o banco digital abrir votação para definir o novo nome da arena

Estadão Conteúdo

A poucas horas do clássico, a rivalidade já deu o tom fora de campo. Na madrugada deste sábado, torcedores do Corinthians estenderam uma faixa nos arredores do Allianz Parque com a frase "Arena Nu tem Mundial", em provocação ao Palmeiras em meio à votação para mudança do naming rights do estádio.

A movimentação ajudou a inflamar o dérbi deste domingo e ganhou ainda mais repercussão após o banco digital abrir votação para definir o novo nome da arena. As opções são Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank.

A troca de naming rights ocorre por questões financeiras. O Nubank se dispôs a pagar pouco mais de R$ 50 milhões pelo estádio, aproximadamente o dobro do valor anterior pago pela Allianz à WTorre. A administradora entende que o contrato estava defasado para os padrões atuais de mercado e avançou com a proposta.

Dentro de campo, Corinthians e Palmeiras se enfrentam às 18h30, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico chega cercado de tensão e com peso para os dois lados.

O Corinthians tenta virar a chave. Sem vencer há sete rodadas no Brasileirão, a equipe ocupa a 16ª colocação, com 10 pontos, e ainda busca uma resposta após a chegada do técnico Fernando Diniz. A vitória sobre o Platense, pela Libertadores, amenizou o cenário, mas o dérbi surge como teste mais exigente.

Já o Palmeiras entra para defender a liderança. Com 25 pontos, o time tenta manter a vantagem na ponta da tabela, mesmo após o empate na estreia da Libertadores diante do Junior Barranquilla. Punido pelo STJD, Abel Ferreira não poderá ficar à beira do campo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Palmeiras

torcidas

provocação
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Paysandu está escalado para enfrentar o Brusque na Série C; veja quem joga

Papão recebe a equipe quadricolor na Curuzu pela 2ª rodada da Série C

12.04.26 16h40

futebol

Águia de Marabá sai na frente, mas sofre empate para o Tocantinópolis na Série D

Partida, válida segunda rodada do campeonato, ocorreu no último sábado (11), no estádio João Ribeiro

12.04.26 15h04

Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense

Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas

12.04.26 9h00

FUTEBOL

Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C

Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time

12.04.26 8h20

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C

Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time

12.04.26 8h20

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

12.04.26 7h00

Copa Libertadores da América

Platense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Libertadores

Platense e Corinthians jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

09.04.26 20h00

Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense

Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas

12.04.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda