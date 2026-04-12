Torcida do Corinthians estende faixa no Allianz e provoca Palmeiras: ‘Arena Nu tem Mundial’ A movimentação ajudou a inflamar o dérbi deste domingo e ganhou ainda mais repercussão após o banco digital abrir votação para definir o novo nome da arena Estadão Conteúdo 12.04.26 14h41 A poucas horas do clássico, a rivalidade já deu o tom fora de campo. Na madrugada deste sábado, torcedores do Corinthians estenderam uma faixa nos arredores do Allianz Parque com a frase "Arena Nu tem Mundial", em provocação ao Palmeiras em meio à votação para mudança do naming rights do estádio. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A movimentação ajudou a inflamar o dérbi deste domingo e ganhou ainda mais repercussão após o banco digital abrir votação para definir o novo nome da arena. As opções são Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank. A troca de naming rights ocorre por questões financeiras. O Nubank se dispôs a pagar pouco mais de R$ 50 milhões pelo estádio, aproximadamente o dobro do valor anterior pago pela Allianz à WTorre. A administradora entende que o contrato estava defasado para os padrões atuais de mercado e avançou com a proposta. Dentro de campo, Corinthians e Palmeiras se enfrentam às 18h30, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico chega cercado de tensão e com peso para os dois lados. O Corinthians tenta virar a chave. Sem vencer há sete rodadas no Brasileirão, a equipe ocupa a 16ª colocação, com 10 pontos, e ainda busca uma resposta após a chegada do técnico Fernando Diniz. A vitória sobre o Platense, pela Libertadores, amenizou o cenário, mas o dérbi surge como teste mais exigente. Já o Palmeiras entra para defender a liderança. Com 25 pontos, o time tenta manter a vantagem na ponta da tabela, mesmo após o empate na estreia da Libertadores diante do Junior Barranquilla. Punido pelo STJD, Abel Ferreira não poderá ficar à beira do campo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Palmeiras torcidas provocação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu está escalado para enfrentar o Brusque na Série C; veja quem joga Papão recebe a equipe quadricolor na Curuzu pela 2ª rodada da Série C 12.04.26 16h40 futebol Águia de Marabá sai na frente, mas sofre empate para o Tocantinópolis na Série D Partida, válida segunda rodada do campeonato, ocorreu no último sábado (11), no estádio João Ribeiro 12.04.26 15h04 Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00 FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 12.04.26 7h00 Copa Libertadores da América Platense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Libertadores Platense e Corinthians jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 09.04.26 20h00 Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00