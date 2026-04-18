Remo libera três jogadores para acompanhar chegada dos filhos Atletas deixam compromissos da equipe para viver momento marcante com as famílias O Liberal 18.04.26 19h43 Os azulinos comemoram o nascimento de nada menos que três filhos de atletas. (Thiago Gomes / O Liberal) O Clube do Remo ganhou motivos especiais para comemorar longe das quatro linhas. Três jogadores do elenco azulino foram liberados nos últimos dias para viver um dos momentos mais marcantes da vida: o nascimento dos filhos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O meia Pavani deixou a delegação no interior paulista, após ser relacionado para os jogos contra Red Bull Bragantino e Bahia, e retornou a Belém para acompanhar de perto a chegada do bebê. Já o lateral Matheus Alexandre sequer viajou para a última partida, priorizando o nascimento do filho Henry. VEJA MAIS Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino Do acesso histórico à frustração: Remo acumula tropeços e vê 2026 escapar do controle Eliminação precoce, derrota no clássico e campanha frágil na Série A expõem limites de um elenco que ainda busca se encontrar Quem também vive a expectativa é Diego Hernández, que permaneceu na capital paraense para acompanhar o nascimento da filha e dar suporte à esposa. Em meio à maratona da temporada, o Remo tem dado respaldo aos atletas, reforçando que, fora de campo, o momento também é de celebrar novas vidas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo libera três jogadores para acompanhar chegada dos filhos Atletas deixam compromissos da equipe para viver momento marcante com as famílias 18.04.26 19h43 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 NÚMEROS Do acesso histórico à frustração: Remo acumula tropeços e vê 2026 escapar do controle Eliminação precoce, derrota no clássico e campanha frágil na Série A expõem limites de um elenco que ainda busca se encontrar 16.04.26 19h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu recebe o Barra-SC na Curuzu de olho no G8 da Série C Os bicolores voltam a jogar diante da torcida, em busca da segunda vitória na competição 18.04.26 8h00 FUTEBOL Jornal espanhol chama Robinho Jr. de 'novo Neymar' em meio a negociação de renovação com Santos Filho de Robinho é tratado como joia, mas teve impasse recente por mais espaço no time principal 18.04.26 11h02 Futebol Paysandu e Barra vão empatando em partida que caminha para os minutos finais; acompanhe Uma vitória do bicola leva o time para a parte superior da classificação 18.04.26 18h20 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa do Rei da Espanha, , Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.04.26 7h00