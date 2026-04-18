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Remo libera três jogadores para acompanhar chegada dos filhos

Atletas deixam compromissos da equipe para viver momento marcante com as famílias

O Liberal
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Os azulinos comemoram o nascimento de nada menos que três filhos de atletas. (Thiago Gomes / O Liberal)

O Clube do Remo ganhou motivos especiais para comemorar longe das quatro linhas. Três jogadores do elenco azulino foram liberados nos últimos dias para viver um dos momentos mais marcantes da vida: o nascimento dos filhos.

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O meia Pavani deixou a delegação no interior paulista, após ser relacionado para os jogos contra Red Bull Bragantino e Bahia, e retornou a Belém para acompanhar de perto a chegada do bebê. Já o lateral Matheus Alexandre sequer viajou para a última partida, priorizando o nascimento do filho Henry.

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Quem também vive a expectativa é Diego Hernández, que permaneceu na capital paraense para acompanhar o nascimento da filha e dar suporte à esposa.

Em meio à maratona da temporada, o Remo tem dado respaldo aos atletas, reforçando que, fora de campo, o momento também é de celebrar novas vidas.

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