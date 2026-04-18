Jornal espanhol chama Robinho Jr. de 'novo Neymar' em meio a negociação de renovação com Santos

O jornal espanhol AS colocou Robinho Jr. no centro das atenções ao destacar as negociações de renovação de contrato com o Santos. O veículo classificou o jovem atacante como o "novo Neymar", evidenciando a expectativa em torno do jogador formado nas categorias de base do clube paulista.

As conversas entre o Santos e o estafe do atleta avançaram nas últimas semanas e indicam um desfecho positivo. O vínculo atual de Robinho Jr. segue até abril do próximo ano, mas o clube planeja estender o contrato até dezembro de 2031.

O destaque concedido pelo AS não é casual. Robinho Jr. é tratado como uma das principais promessas recentes do Santos. Ele carrega o peso das comparações com Neymar e o próprio pai, histórico no clube com os Campeonatos Brasileiros de 2002 e 2004.

Impasse e Retomada do Diálogo

Em março, o jogador se envolveu em uma situação que gerou ruído interno no clube. Ele não participou de um compromisso com a equipe sub-20 antes de uma partida contra o Cruzeiro, causando insatisfação.

Nos bastidores, a insatisfação de Robinho Jr. estava ligada ao desejo por mais minutos e maior protagonismo no projeto esportivo. Apesar do impasse inicial, o clima foi amenizado, permitindo a retomada do diálogo em um cenário mais favorável para ambas as partes.

Ainda sem marcar gols pela equipe principal, Robinho Jr. tem conquistado espaço gradualmente. Ele já aparece com frequência nas listas de relacionados para os jogos do time profissional.