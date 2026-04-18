Jornal espanhol chama Robinho Jr. de 'novo Neymar' em meio a negociação de renovação com Santos Filho de Robinho é tratado como joia, mas teve impasse recente por mais espaço no time principal Estadão Conteúdo 18.04.26 11h02 O jornal espanhol AS colocou Robinho Jr. no centro das atenções ao destacar as negociações de renovação de contrato com o Santos. O veículo classificou o jovem atacante como o "novo Neymar", evidenciando a expectativa em torno do jogador formado nas categorias de base do clube paulista. As conversas entre o Santos e o estafe do atleta avançaram nas últimas semanas e indicam um desfecho positivo. O vínculo atual de Robinho Jr. segue até abril do próximo ano, mas o clube planeja estender o contrato até dezembro de 2031. O destaque concedido pelo AS não é casual. Robinho Jr. é tratado como uma das principais promessas recentes do Santos. Ele carrega o peso das comparações com Neymar e o próprio pai, histórico no clube com os Campeonatos Brasileiros de 2002 e 2004. Impasse e Retomada do Diálogo Em março, o jogador se envolveu em uma situação que gerou ruído interno no clube. Ele não participou de um compromisso com a equipe sub-20 antes de uma partida contra o Cruzeiro, causando insatisfação. Nos bastidores, a insatisfação de Robinho Jr. estava ligada ao desejo por mais minutos e maior protagonismo no projeto esportivo. Apesar do impasse inicial, o clima foi amenizado, permitindo a retomada do diálogo em um cenário mais favorável para ambas as partes. Ainda sem marcar gols pela equipe principal, Robinho Jr. tem conquistado espaço gradualmente. Ele já aparece com frequência nas listas de relacionados para os jogos do time profissional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos Robnho Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu confirma venda de Pedro Henrique ao Flamengo; volante fica no Papão até o fim da Série C Diretoria do Paysandu também confirmou que o clube bicolor ficará com um percentual do jogador 17.04.26 14h50 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu recebe o Barra-SC na Curuzu de olho no G8 da Série C Os bicolores voltam a jogar diante da torcida, em busca da segunda vitória na competição 18.04.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa do Rei da Espanha, , Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.04.26 7h00 FUTEBOL Jornal espanhol chama Robinho Jr. de 'novo Neymar' em meio a negociação de renovação com Santos Filho de Robinho é tratado como joia, mas teve impasse recente por mais espaço no time principal 18.04.26 11h02 FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07