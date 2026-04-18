Paysandu recebe o Barra-SC na Curuzu de olho no G8 da Série C

O Paysandu entra em campo neste sábado, às 18h30, para enfrentar o Barra, no Estádio Banpará Curuzu, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Invicto na competição, o Papão busca manter a sequência positiva e voltar a vencer diante da torcida.

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O empate em casa contra o Brusque na rodada passada serviu de alerta para o elenco, que agora tenta transformar o fator casa em vantagem na briga pelo acesso. Em um campeonato de pontos corridos, somar pontos em Belém é visto como fundamental.

Hoje, o Papão ocupa a nona posição, com quatro pontos, fruto de uma única vitória e um empate. Para este duelo, o técnico Junior Rocha conduziu uma série de treinos durante a semana, visando recuperar os atletas e ajustar o esquema tático para evitar surpresas, com a do último jogo.

Do outro lado, o Barra chega embalado após golear o Maranhão, mas ainda busca seu primeiro resultado positivo como visitante. A equipe terá pela frente a pressão da Curuzu, que tem servido como grande apoio nos jogos do bicolor paraense.

Apontado como confronto direto entre equipes que brigam na parte de cima da tabela, o duelo pode indicar quem começa a se firmar entre os candidatos ao acesso.

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Adversário

O Barra volta a campo neste sábado, às 18h30, quando enfrenta o Paysandu, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Após vencer o Maranhão por 3 a 0 em casa, a equipe catarinense busca o primeiro resultado positivo como visitante na competição.

O adversário vive momento de confiança, especialmente jogando diante da torcida, e promete impor dificuldades ao Pescador. Para o confronto, o Barra encara mais uma longa viagem, repetindo a logística desgastante já enfrentada na estreia, quando foi derrotado pelo Botafogo-PB fora de casa.

A delegação embarca rumo à capital paraense após o último treino e permanece em Belém após a partida, retornando apenas no domingo.

Ficha Técnica

Data: 18/04/2026

Hora: 18h30

Local: Curuzu

Árbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Rafael Guedes de Lima (PB)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Quintana, Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello, Marcinho, Kauã Hinkel; Kleiton Pego e Ítalo.

Técnico: Junior Rocha

Barra-SC: Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Éverton Alemão, Da Rocha; Warley Jr, Tetê, Henrique Freitas, Cléo Silva; Gabriel Silva e Lucas Vargas.

Técnico: Bernardo Franco