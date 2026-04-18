Paysandu recebe o Barra-SC na Curuzu de olho no G8 da Série C Os bicolores voltam a jogar diante da torcida, em busca da segunda vitória na competição O Liberal 18.04.26 8h00 O Paysandu volta a campo em busca de mais uma vitória na Série C. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu entra em campo neste sábado, às 18h30, para enfrentar o Barra, no Estádio Banpará Curuzu, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Invicto na competição, o Papão busca manter a sequência positiva e voltar a vencer diante da torcida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O empate em casa contra o Brusque na rodada passada serviu de alerta para o elenco, que agora tenta transformar o fator casa em vantagem na briga pelo acesso. Em um campeonato de pontos corridos, somar pontos em Belém é visto como fundamental. Hoje, o Papão ocupa a nona posição, com quatro pontos, fruto de uma única vitória e um empate. Para este duelo, o técnico Junior Rocha conduziu uma série de treinos durante a semana, visando recuperar os atletas e ajustar o esquema tático para evitar surpresas, com a do último jogo. Do outro lado, o Barra chega embalado após golear o Maranhão, mas ainda busca seu primeiro resultado positivo como visitante. A equipe terá pela frente a pressão da Curuzu, que tem servido como grande apoio nos jogos do bicolor paraense. Apontado como confronto direto entre equipes que brigam na parte de cima da tabela, o duelo pode indicar quem começa a se firmar entre os candidatos ao acesso. VEJA MAIS Flamengo confirma contratação de Pedro Henrique; veja a lista de paraenses que passaram pelo clube Pedro Henrique, de 18 anos, é vendido por R$ 3,04 milhões e seguirá no Papão até o fim da Série C CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição MP arquiva denúncia contra Paysandu e encerra caso sobre supostas irregularidades financeiras Ação movida por ex-dirigente apontava falta de transparência e gestão temerária; promotoria não encontrou provas para dar seguimento Adversário O Barra volta a campo neste sábado, às 18h30, quando enfrenta o Paysandu, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Após vencer o Maranhão por 3 a 0 em casa, a equipe catarinense busca o primeiro resultado positivo como visitante na competição. O adversário vive momento de confiança, especialmente jogando diante da torcida, e promete impor dificuldades ao Pescador. Para o confronto, o Barra encara mais uma longa viagem, repetindo a logística desgastante já enfrentada na estreia, quando foi derrotado pelo Botafogo-PB fora de casa. A delegação embarca rumo à capital paraense após o último treino e permanece em Belém após a partida, retornando apenas no domingo. Ficha Técnica Data: 18/04/2026 Hora: 18h30 Local: Curuzu Árbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB) Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Rafael Guedes de Lima (PB) Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Quintana, Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello, Marcinho, Kauã Hinkel; Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Junior Rocha Barra-SC: Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Éverton Alemão, Da Rocha; Warley Jr, Tetê, Henrique Freitas, Cléo Silva; Gabriel Silva e Lucas Vargas. Técnico: Bernardo Franco Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série c 2026 jornal amazônia paysandu x barra-sc COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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