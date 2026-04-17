Flamengo confirma contratação de Pedro Henrique; veja a lista de paraenses que passaram pelo clube

O Paysandu oficializou nesta sexta-feira (17), em coletiva no Estádio da Curuzu, a venda do volante Pedro Henrique, de 18 anos, para o Flamengo. O jovem assinou contrato de três temporadas com o clube carioca, mas permanece em Belém até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro.

O acordo gira em torno de R$ 3,04 milhões, com o clube paraense mantendo 7% dos direitos econômicos em uma futura negociação. Promovido ao time profissional em 2025, Pedro Henrique ganhou espaço em meio a um cenário adverso, com o Paysandu lutando contra o rebaixamento na Série B. Na atual temporada, participou da conquista do Campeonato Paraense e ajudou o time a alcançar a quinta fase da Copa do Brasil, campanha inédita na história bicolor.

A negociação coloca mais um nome do Pará na rota do Flamengo, clube que ao longo dos anos já contou com diversos jogadores nascidos no estado — alguns com passagens marcantes, outros mais discretas.

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Entre os destaques está Charles Guerreiro, considerado o paraense de maior sucesso com a camisa rubro-negra. Revelado pelo Paysandu, o lateral disputou 246 jogos entre 1991 e 1995, conquistando o Campeonato Carioca de 1991 e o Brasileiro de 1992, além de chegar à Seleção Brasileira.

Outro nome relevante é Pará, que atuou entre 2015 e 2019. Natural de São João do Araguaia, o lateral somou 217 partidas pelo Flamengo e fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019, além de títulos estaduais.

Paraenses no Flamengo Diretoria do Santa Rosa negocia com o lateral-direito Pará Gilvan de Souza /Flamengo Charles Guerreiro dançou ao lado da "Rainha dos Baixinhos" na Globo Reprodução Roma foi vice-artilheiro do Mengo em 2001 Sergio Moraes/L!Sportpress Reprodução / Placar

Já Sócrates, nascido em Belém e um dos maiores meias da história do futebol brasileiro, teve passagem curta pelo clube em 1986. Foram apenas 20 jogos e cinco gols, em um período marcado por lesões que impediram maior sequência.

Revelado ainda jovem, Roma também teve trajetória consistente no Flamengo. O atacante belenense atuou entre 2000 e 2002, com mais de 100 partidas e 23 gols, participando de conquistas como a Copa dos Campeões e o Campeonato Carioca.

Outros paraenses também passaram pelo clube, como Aleílson, Esquerdinha, Heyder, Aderson, Flamel e Arinelson, muitos deles com passagens rápidas ou sem grande destaque, mas que reforçam a presença histórica do estado no elenco rubro-negro ao longo das décadas.