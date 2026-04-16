Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Do acesso histórico à frustração: Remo acumula tropeços e vê 2026 escapar do controle

Eliminação precoce, derrota no clássico e campanha frágil na Série A expõem limites de um elenco que ainda busca se encontrar

O Liberal
fonte

Contra o Monte Roraima, com muitos titulares, time decepcionou mais uma vez (Wagner Santana / O Liberal)

A temporada de 2026 do Clube do Remo caminha entre a compreensão e a frustração. De um lado, o contexto: retorno à Série A após 31 anos, orçamento inferior ao dos concorrentes e um calendário que não dá trégua. Do outro, os resultados: abaixo do esperado, mesmo considerando as limitações. O que se vê, até aqui, é um time que não conseguiu sustentar o embalo do acesso histórico de 2025.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Os números ajudam a dimensionar o cenário. Em 26 partidas disputadas no ano, somando Supercopa Grão-Pará, Parazão, Copa Norte e Campeonato Brasileiro, o Remo venceu apenas seis vezes. Foram três vitórias no estadual, uma na Copa Norte, uma na Supercopa e apenas uma na Série A — desempenho que explica a presença na zona de rebaixamento, com cinco derrotas e cinco empates em 11 rodadas.

VEJA MAIS

image Remo pode ter retorno de Vitor Bueno em meio à pressão na Série A
Meia avança na recuperação e pode reforçar o Leão contra o Bragantino após eliminação na Copa Norte

image No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte
Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube

O primeiro sinal de alerta veio ainda no Campeonato Paraense. Mesmo com campanha bem abaixo do esperado — três vitórias em dez jogos — o time chegou à final, mas não conseguiu competir em igualdade com o rival Paysandu, o que pode ser considerada a primeira grande decepção do ano. Nos clássicos decisivos, já com a equipe principal em campo, o Remo foi dominado por um adversário que disputa a Série C e utilizava, em grande parte, jogadores que até na temporada passada estavam na base bicolor. A perda do título, nesse contexto, ampliou a sensação de desequilíbrio.

Na sequência, a Copa Norte aprofundou a percepção de instabilidade. Tratada como secundária dentro do planejamento, a competição foi disputada com formações alternativas em boa parte dos jogos. Ainda assim, mesmo quando recorreu a jogadores do time principal, o desempenho não evoluiu, o que começou a frustrar o torcedor azulino novamente. O empate em casa com o Monte Roraima e a derrota de virada para o Águia de Marabá, que selou a eliminação antecipada, evidenciaram dificuldades que vão além da escolha de escalação.

VEJA MAIS

image Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A'
Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão.

image Remo perde para o Águia de Marabá e está fora da Copa Norte

A leitura externa também mudou. Parte da torcida, que relativizava os resultados pelo contexto, passou a demonstrar impaciência. As vaias no intervalo do empate com o Vasco, no Mangueirão, indicam uma ruptura gradual entre expectativa e entrega em campo. Mesmo sendo poupados, os jogadores do time principal ficam devendo, no entendimento do torcedor. Internamente, surgem questionamentos sobre intensidade e competitividade, especialmente em jogos da Copa Norte, onde houve a percepção de menor mobilização.

No Campeonato Brasileiro, o desafio já era conhecido, mas se mostrou mais duro na prática. Com investimento pouco superior a R$ 10 milhões em reforços — um dos menores da elite —, o Remo enfrenta adversários com estruturas mais robustas. Ainda assim, a campanha não é irreversível. A equipe está inserida em um bloco de clubes próximos na tabela, onde uma sequência positiva pode alterar rapidamente o cenário.

As mudanças fora de campo também fazem parte da equação. A temporada foi marcada por trocas no comando executivo e na comissão técnica, fatores que impactam diretamente a construção de um padrão de jogo e de gestão esportiva.

Eliminado da Copa Norte e com o estadual já encerrado, o Remo passa a concentrar praticamente todas as atenções na Série A — além dos dois confrontos pontuais pela Copa do Brasil. Sem a divisão de foco, certamente a cobrança da torcida será maior e qualquer tropeço pode causar uma crise no Baenão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

série a 2026

Brasileirão 2026
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Expulso na Copa Norte, Poveda vira desfalque do Remo na Série A

Atacante cumpre suspensão no Brasileirão, já que competições da CBF são integradas no sistema disciplinar

16.04.26 20h11

NÚMEROS

Do acesso histórico à frustração: Remo acumula tropeços e vê 2026 escapar do controle

Eliminação precoce, derrota no clássico e campanha frágil na Série A expõem limites de um elenco que ainda busca se encontrar

16.04.26 19h14

Futebol

Remo pode ter retorno de Vitor Bueno em meio à pressão na Série A

Meia avança na recuperação e pode reforçar o Leão contra o Bragantino após eliminação na Copa Norte

16.04.26 19h01

FUTEBOL

No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte

Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube

16.04.26 18h07

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Resenha

Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A'

Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão.

16.04.26 9h06

Futebol

Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado'

Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação

15.04.26 23h07

Futebol

Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte

O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação

15.04.26 22h40

FUTEBOL

Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda

Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo

15.04.26 15h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda