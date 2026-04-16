Do acesso histórico à frustração: Remo acumula tropeços e vê 2026 escapar do controle Eliminação precoce, derrota no clássico e campanha frágil na Série A expõem limites de um elenco que ainda busca se encontrar O Liberal 16.04.26 19h14 Contra o Monte Roraima, com muitos titulares, time decepcionou mais uma vez (Wagner Santana / O Liberal) A temporada de 2026 do Clube do Remo caminha entre a compreensão e a frustração. De um lado, o contexto: retorno à Série A após 31 anos, orçamento inferior ao dos concorrentes e um calendário que não dá trégua. Do outro, os resultados: abaixo do esperado, mesmo considerando as limitações. O que se vê, até aqui, é um time que não conseguiu sustentar o embalo do acesso histórico de 2025. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Os números ajudam a dimensionar o cenário. Em 26 partidas disputadas no ano, somando Supercopa Grão-Pará, Parazão, Copa Norte e Campeonato Brasileiro, o Remo venceu apenas seis vezes. Foram três vitórias no estadual, uma na Copa Norte, uma na Supercopa e apenas uma na Série A — desempenho que explica a presença na zona de rebaixamento, com cinco derrotas e cinco empates em 11 rodadas. VEJA MAIS Remo pode ter retorno de Vitor Bueno em meio à pressão na Série A Meia avança na recuperação e pode reforçar o Leão contra o Bragantino após eliminação na Copa Norte No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube O primeiro sinal de alerta veio ainda no Campeonato Paraense. Mesmo com campanha bem abaixo do esperado — três vitórias em dez jogos — o time chegou à final, mas não conseguiu competir em igualdade com o rival Paysandu, o que pode ser considerada a primeira grande decepção do ano. Nos clássicos decisivos, já com a equipe principal em campo, o Remo foi dominado por um adversário que disputa a Série C e utilizava, em grande parte, jogadores que até na temporada passada estavam na base bicolor. A perda do título, nesse contexto, ampliou a sensação de desequilíbrio. Na sequência, a Copa Norte aprofundou a percepção de instabilidade. Tratada como secundária dentro do planejamento, a competição foi disputada com formações alternativas em boa parte dos jogos. Ainda assim, mesmo quando recorreu a jogadores do time principal, o desempenho não evoluiu, o que começou a frustrar o torcedor azulino novamente. O empate em casa com o Monte Roraima e a derrota de virada para o Águia de Marabá, que selou a eliminação antecipada, evidenciaram dificuldades que vão além da escolha de escalação. VEJA MAIS Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. Remo perde para o Águia de Marabá e está fora da Copa Norte A leitura externa também mudou. Parte da torcida, que relativizava os resultados pelo contexto, passou a demonstrar impaciência. As vaias no intervalo do empate com o Vasco, no Mangueirão, indicam uma ruptura gradual entre expectativa e entrega em campo. Mesmo sendo poupados, os jogadores do time principal ficam devendo, no entendimento do torcedor. Internamente, surgem questionamentos sobre intensidade e competitividade, especialmente em jogos da Copa Norte, onde houve a percepção de menor mobilização. No Campeonato Brasileiro, o desafio já era conhecido, mas se mostrou mais duro na prática. Com investimento pouco superior a R$ 10 milhões em reforços — um dos menores da elite —, o Remo enfrenta adversários com estruturas mais robustas. Ainda assim, a campanha não é irreversível. A equipe está inserida em um bloco de clubes próximos na tabela, onde uma sequência positiva pode alterar rapidamente o cenário. As mudanças fora de campo também fazem parte da equação. A temporada foi marcada por trocas no comando executivo e na comissão técnica, fatores que impactam diretamente a construção de um padrão de jogo e de gestão esportiva. Eliminado da Copa Norte e com o estadual já encerrado, o Remo passa a concentrar praticamente todas as atenções na Série A — além dos dois confrontos pontuais pela Copa do Brasil. Sem a divisão de foco, certamente a cobrança da torcida será maior e qualquer tropeço pode causar uma crise no Baenão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série a 2026 Brasileirão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Expulso na Copa Norte, Poveda vira desfalque do Remo na Série A Atacante cumpre suspensão no Brasileirão, já que competições da CBF são integradas no sistema disciplinar 16.04.26 20h11 NÚMEROS Do acesso histórico à frustração: Remo acumula tropeços e vê 2026 escapar do controle Eliminação precoce, derrota no clássico e campanha frágil na Série A expõem limites de um elenco que ainda busca se encontrar 16.04.26 19h14 Futebol Remo pode ter retorno de Vitor Bueno em meio à pressão na Série A Meia avança na recuperação e pode reforçar o Leão contra o Bragantino após eliminação na Copa Norte 16.04.26 19h01 FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40 FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45