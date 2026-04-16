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Remo pode ter retorno de Vitor Bueno em meio à pressão na Série A

Meia avança na recuperação e pode reforçar o Leão contra o Bragantino após eliminação na Copa Norte

O Liberal
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Vitor Bueno está próximo de retornar ao time azulino. (Thiago Gomes / O Liberal)

O Clube do Remo pode ganhar um reforço importante para a sequência da Série A. Fora de ação há quase um mês, o meia Vitor Bueno está em fase final de recuperação e tem boas chances de ser relacionado para o duelo contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (19), em Bragança Paulista.

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A possibilidade foi confirmada pelo técnico Léo Condé, que indicou avanço no processo de transição física do jogador. A expectativa é que o camisa 15 integre a delegação que viaja para São Paulo, dependendo da liberação do departamento médico.

Vitor Bueno não atua desde o fim de março, quando sofreu uma lesão grau 2A no gastrocnêmio medial da panturrilha esquerda durante um treinamento. Desde então, desfalcou a equipe em um período de queda de rendimento, que culminou na eliminação ainda na primeira fase da Copa Norte na última quarta-feira (15).

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Antes da lesão, o meia vivia bom momento com a camisa azulina. Titular frequente, participou diretamente da única vitória do Remo no Brasileirão até aqui, no triunfo por 4 a 1 sobre o Bahia, quando marcou um gol e deu uma assistência.

O possível retorno acontece em um cenário de pressão. O Remo ocupa a 18ª colocação na Série A, com oito pontos, e tenta reagir para sair da zona de rebaixamento. A partida contra o Bragantino, válida pela 12ª rodada, é vista como uma oportunidade para iniciar a recuperação.

A presença de Vitor Bueno pode representar um ganho técnico importante para o Leão, que joga fora de casa no próximo domingo (19), a partir das 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques. 

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