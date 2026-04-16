Remo pode ter retorno de Vitor Bueno em meio à pressão na Série A Meia avança na recuperação e pode reforçar o Leão contra o Bragantino após eliminação na Copa Norte O Liberal 16.04.26 19h01 Vitor Bueno está próximo de retornar ao time azulino. (Thiago Gomes / O Liberal) O Clube do Remo pode ganhar um reforço importante para a sequência da Série A. Fora de ação há quase um mês, o meia Vitor Bueno está em fase final de recuperação e tem boas chances de ser relacionado para o duelo contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (19), em Bragança Paulista. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A possibilidade foi confirmada pelo técnico Léo Condé, que indicou avanço no processo de transição física do jogador. A expectativa é que o camisa 15 integre a delegação que viaja para São Paulo, dependendo da liberação do departamento médico. Vitor Bueno não atua desde o fim de março, quando sofreu uma lesão grau 2A no gastrocnêmio medial da panturrilha esquerda durante um treinamento. Desde então, desfalcou a equipe em um período de queda de rendimento, que culminou na eliminação ainda na primeira fase da Copa Norte na última quarta-feira (15). VEJA MAIS No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação Antes da lesão, o meia vivia bom momento com a camisa azulina. Titular frequente, participou diretamente da única vitória do Remo no Brasileirão até aqui, no triunfo por 4 a 1 sobre o Bahia, quando marcou um gol e deu uma assistência. O possível retorno acontece em um cenário de pressão. O Remo ocupa a 18ª colocação na Série A, com oito pontos, e tenta reagir para sair da zona de rebaixamento. A partida contra o Bragantino, válida pela 12ª rodada, é vista como uma oportunidade para iniciar a recuperação. A presença de Vitor Bueno pode representar um ganho técnico importante para o Leão, que joga fora de casa no próximo domingo (19), a partir das 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Expulso na Copa Norte, Poveda vira desfalque do Remo na Série A Atacante cumpre suspensão no Brasileirão, já que competições da CBF são integradas no sistema disciplinar 16.04.26 20h11 NÚMEROS Do acesso histórico à frustração: Remo acumula tropeços e vê 2026 escapar do controle Eliminação precoce, derrota no clássico e campanha frágil na Série A expõem limites de um elenco que ainda busca se encontrar 16.04.26 19h14 Futebol Remo pode ter retorno de Vitor Bueno em meio à pressão na Série A Meia avança na recuperação e pode reforçar o Leão contra o Bragantino após eliminação na Copa Norte 16.04.26 19h01 FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40 FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45