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No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte

Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube

Fábio Will
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Torcida não aguentou a eliminação do time na Copa Norte (Reprodução / Instagram @chavesremista)

O clima não foi nada agradável na chegada dos jogadores do Remo a Belém, após derrota para o Águia de Marabá por 2 a 1 e eliminação precoce na Copa Norte 2026. O revés azulino fez torcedores se mobilizarem e realizaram um protesto na tarde desta quinta-feira (16), na saída do Aeroporto Internacional de Belém.

Cerca de 100 torcedores se reuniram no portão de saída de cargas do aeroporto, para protestar pela má campanha azulina na temporada. O Remo, em seu ano de retorno à Série A e com o maior investimento do clube em todos os tempos, não conseguiu desempenhar um bom futebol em toda a temporada, perdeu o título do Parazão para o Paysandu, foi eliminado na primeira fase da Copa Verde e amarga a zona de rebaixamento da Série A.

Os torcedores cantaram músicas de protesto pedindo raça pra jogar pelo Remo e levaram faixas direcionada à diretoria, os jogadores e pedindo a saída de Manoelzinho Ribeiro, filho do ex-presidente Manoel Ribeiro, que faz parte da atual diretoria azulina. A Polícia Militar esteve no protesto e fez a escolta do ônibus do Remo até o Baenão.

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