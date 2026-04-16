No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube Fábio Will 16.04.26 18h07 Torcida não aguentou a eliminação do time na Copa Norte (Reprodução / Instagram @chavesremista) O clima não foi nada agradável na chegada dos jogadores do Remo a Belém, após derrota para o Águia de Marabá por 2 a 1 e eliminação precoce na Copa Norte 2026. O revés azulino fez torcedores se mobilizarem e realizaram um protesto na tarde desta quinta-feira (16), na saída do Aeroporto Internacional de Belém. Cerca de 100 torcedores se reuniram no portão de saída de cargas do aeroporto, para protestar pela má campanha azulina na temporada. O Remo, em seu ano de retorno à Série A e com o maior investimento do clube em todos os tempos, não conseguiu desempenhar um bom futebol em toda a temporada, perdeu o título do Parazão para o Paysandu, foi eliminado na primeira fase da Copa Verde e amarga a zona de rebaixamento da Série A. Os torcedores cantaram músicas de protesto pedindo raça pra jogar pelo Remo e levaram faixas direcionada à diretoria, os jogadores e pedindo a saída de Manoelzinho Ribeiro, filho do ex-presidente Manoel Ribeiro, que faz parte da atual diretoria azulina. A Polícia Militar esteve no protesto e fez a escolta do ônibus do Remo até o Baenão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo protesto da torcida do remo futebol série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07 futebol Eliminado da Copa Norte, Remo tem mais derrotas que vitórias Time azulino, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda busca regularidade na temporada 16.04.26 12h32 Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40