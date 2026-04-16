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Eliminado da Copa Norte, Remo tem mais derrotas que vitórias

Time azulino, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda busca regularidade na temporada

O Liberal
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Léo Condé comandou 10 dos 26 jogos do Remo até o momento (Samara Miranda / Ascom Remo)

Com a derrota para o Águia de Marabá na noite da última quarta-feira (15), pela quarta rodada da Copa Norte, o Remo chegou ao oitavo revés na temporada. O número de resultados negativos é maior do que o de vitórias no ano, que, até o momento, é de seis.

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Até agora, o Remo disputou 26 jogos, entre Campeonato Paraense, Supercopa Grão-Pará, Campeonato Brasileiro e Copa Norte. O time azulino conseguiu apenas seis vitórias em todas as competições, empatou 12 partidas e perdeu oito. Com isso, a equipe tem pouco mais de 38% de aproveitamento na temporada - na Série A, o número cai para 24%.

O último triunfo do clube azulino foi contra o Amazonas-AM, justamente na Copa Norte, na terceira rodada. A equipe superou a Onça-Pintada pelo placar magro de 1 a 0. Antes disso, a última vitória havia sido contra o Bahia, na oitava rodada da Série A, quando o time goleou por 4 a 1 - esta foi a primeira vitória do Leão no campeonato e, até o momento, a única.

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Time alternativo e alerta

Para priorizar o Brasileirão, o Leão Azul optou por usar um time alternativo, que em alguns jogos foi mesclado, com titulares, tanto no Parazão quanto na Copa Norte. O resultado foi o vice estadual e a eliminação precoce do torneio regional.

O time, que começou a temporada com o treinador Juan Carlos Osorio e agora é comandado por Léo Condé, ainda não conseguiu se encontrar e busca regularidade. Apesar de a equipe principal, que disputa a Série A, ter feito algumas boas partidas, os resultados no Brasileirão ainda não vieram, e as campanhas no Estadual e na Copa Norte não foram como o esperado.

A marca negativa deve acender um alerta na equipe azulina, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos e tem o maior orçamento da história do clube: mais de R$ 200 milhões.

No próximo domingo (19), o Remo vai até Bragança Paulista para enfrentar o RB Bragantino pela 12ª rodada do Brasileirão, em busca de uma vitória para evitar ampliar a sequência negativa. A partida ocorre às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques.

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