Eliminado da Copa Norte, Remo tem mais derrotas que vitórias Time azulino, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda busca regularidade na temporada O Liberal 16.04.26 12h32 Léo Condé comandou 10 dos 26 jogos do Remo até o momento (Samara Miranda / Ascom Remo) Com a derrota para o Águia de Marabá na noite da última quarta-feira (15), pela quarta rodada da Copa Norte, o Remo chegou ao oitavo revés na temporada. O número de resultados negativos é maior do que o de vitórias no ano, que, até o momento, é de seis. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Até agora, o Remo disputou 26 jogos, entre Campeonato Paraense, Supercopa Grão-Pará, Campeonato Brasileiro e Copa Norte. O time azulino conseguiu apenas seis vitórias em todas as competições, empatou 12 partidas e perdeu oito. Com isso, a equipe tem pouco mais de 38% de aproveitamento na temporada - na Série A, o número cai para 24%. O último triunfo do clube azulino foi contra o Amazonas-AM, justamente na Copa Norte, na terceira rodada. A equipe superou a Onça-Pintada pelo placar magro de 1 a 0. Antes disso, a última vitória havia sido contra o Bahia, na oitava rodada da Série A, quando o time goleou por 4 a 1 - esta foi a primeira vitória do Leão no campeonato e, até o momento, a única. VEJA MAIS Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. CBF muda o local da partida do Remo na Série A e Leão vai jogar no Baenão; saiba mais Leão azul terá que enfrentar o Cruzeiro-MG no Baenão, já que o Mangueirão receberá show do Guns N' Roses Time alternativo e alerta Para priorizar o Brasileirão, o Leão Azul optou por usar um time alternativo, que em alguns jogos foi mesclado, com titulares, tanto no Parazão quanto na Copa Norte. O resultado foi o vice estadual e a eliminação precoce do torneio regional. O time, que começou a temporada com o treinador Juan Carlos Osorio e agora é comandado por Léo Condé, ainda não conseguiu se encontrar e busca regularidade. Apesar de a equipe principal, que disputa a Série A, ter feito algumas boas partidas, os resultados no Brasileirão ainda não vieram, e as campanhas no Estadual e na Copa Norte não foram como o esperado. A marca negativa deve acender um alerta na equipe azulina, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos e tem o maior orçamento da história do clube: mais de R$ 200 milhões. No próximo domingo (19), o Remo vai até Bragança Paulista para enfrentar o RB Bragantino pela 12ª rodada do Brasileirão, em busca de uma vitória para evitar ampliar a sequência negativa. A partida ocorre às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Eliminado da Copa Norte, Remo tem mais derrotas que vitórias Time azulino, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda busca regularidade na temporada 16.04.26 12h32 Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. 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