Com futuro indefinido no Remo, Eduardo Baptista avalia o título da Copa Verde: 'Especial'

A conquista da Copa Verde 2021 deu ao torcedor do Remo um pouco de alegria, em um ano em que a torcida azulina esperava demais. O técnico Eduardo Baptista, que chegou ao leão na reta final da Segundona garantiu mais um título no currículo, mas sabe o quanto o rebaixamento para a Terceira Divisão machucou o torcedor.

Em conversa com a equipe de O Liberal, o treinador azulino avaliou a conquista da Copa Verde e afirmou que foi conquistada com muito trabalho.

“É especial. A torcida merecia uma felicidade dessa no final do ano, temporada muito difícil. Nós trabalhamos para conseguirmos esse título, infelizmente livrar o Remo do rebaixamento, mas o título aconteceu”, disse.

Eduardo Chegou ao Remo no dia 12 de novembro, já na reta final da Série B, buscando livrar o Leão do rebaixamento, mas não conseguiu. “Emprestado” pelo Mirassol-SP, o técnico possui um futuro incerto, já que possui um acordo com a equipe paulista. Durante a passagem dele pelo Remo em 2021, obteve em oito jogos, duas vitórias, cinco empates e uma derrota, um aproveitamento de 48,8%.