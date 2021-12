Torcedor do Remo, Governador Helder festeja título da Copa Verde com jogadores no Baenão

A partida de volta da final da Copa Verde, neste sábado (11), entre Remo e Vila Nova-GO, contou com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho. Remista declarado, o gestor estadual participou ativamente da festa de comemoração do título azulino, conquistado nos pênaltis após empate sem gols durante o tempo regulamentar.

Ao fim do jogo, Helder desceu da cabine do Baenão de onde acompanhou o jogo ao lado do filho, Helder Filho, celebrou a vitória azulina junto aos jogadores e dirigentes do Leão e prometeu mais investimentos nos clubes paraenses.

"Festa bonita, essa torcida é maravilhosa. O futebol paraense é grandioso e merece ter títulos nacionais. Acho que hoje a torcida do Remo mostrou a grandeza do futebol paraense. E o Governo do Estado vai continuar investindo muito para que o futebol paraense possa chegar na grandeza da sua torcida. Parabéns ao Leão! Muito feliz, como torcedor e como governador, de ver o Pará vencendo novamente uma competição nacional", comemorou o governador, dentro de campo, após a entrega do troféu e das medalhas aos jogadores.

Em campo, o Leão ficou no 0 a 0 com o Vila Nova, resultado que levou à disputa de pênaltis. O goleiro Vinícius defendeu duas cobranças do time goiano e o Remo, assim, venceu por 4 a 2.

O título da Copa Verde garante ao clube paraense o direito de entrar direto na terceira fase da Copa do Brasil de 2022, além de uma premiação de R$ 150 mil.