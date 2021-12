Governdor Helder Barbalho acompanha final da Copa Verde no Baenão

O governador do Pará, Helder Barbalho, está no estádio Baenão, em Belém, onde ocorre a partida entre Remo e Vila Nova, válida pela final da Copa Verde 2021. O jogo pode marcar o título inédito da equipe remista.

Helder está em um dos camarote do estádio junto ao filho. Ele é torcedor azulino.

Essa não é a primeira vez que o governador demostra a torcida pelo time do coração. No início do mês, enquanto o clube brigava contra o rebaixamento na Série B, Helder projetou uma comemoração azulina.

Com o 0 a 0 na partida de ida, em Goiânia, nenhuma equipe tem vantagem para o duelo. Quem vencer o jogo de volta garante o título da competição regional. Em caso de novo empate, a disputa vai para as cobranças de pênaltis. A final tem transmissão lance a lance de OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook de O Liberal.