VÍDEO: Fábio Bentes faz balanço da temporada do Remo e revela mudanças para 2022

O presidente do Remo, Fábio Bentes, falou com a equipe de O Liberal após o título azulino da Copa Verde, conquistado após a vitória sobre o Vila Nova-GO, nos pênaltis. Segundo o mandatário do Leão, a conquista serviu para minimizar os prejuízos da temporada, que teve como ponto negativo o rebaixamento à Série C. Bentes dedicou a taça inédita aos torcedores que sempre acreditaram no clube.

"Essa torcida merece muito, muito mais do que isso. Mais uma vez peço desculpas, vamos fazer uma entrevista coletiva fazendo um balanço da temporada. Vamos fazer um planejamento pra 2022. O torcedor pode ter certeza que não vamos baixar a cabeça e vamos entrar fortes pra conseguir esse acesso", destacou.

Segundo Fábio, o Remo precisou se superar para garantir mais um troféu ao Baenão. Após o rebaixamento, muitos jogadores pediram dispensa do clube. No entanto, ele conta que o diferencial azulino na competição foi a entrega dos jogadores

"Tentei fazer o máximo pra ajudar o clube. Tentei fazer com que o clube fosse campeão e, pelo menos, diminuir essa vergonha que ocorreu no Campeonato Brasileiro. Quem ficou aqui deu a vida, deu o sangue, e isso foi o nosso diferencial", ressaltou.

Pra finalizar, Fábio disse que o planjeamento para 2022 já começou. Além disso, ele falou que o critério para a contratação de novos jogadores para a próxima temporada deve mudar.

"Muita coisa vai acontecer internamente no futebol. Sei que a gente errou, mas é inadimiscível um elenco ter 10 jogos pra resolver uma pemanência e não conseguir. Vamos ter muito critério pra contratar ano que vem. Não basta ser bom de bola, tem que honrar essa camisa", ressaltou.