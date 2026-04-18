Paysandu empata com o Barra-SC na Curuzu e sobe momentaneamente ao G4 da Série C Kleiton Pego fez o gol bicolor e Warley descontou para os catarinenses O Liberal 18.04.26 18h20 O Papão não saiu do empate com o Barra-SC. (Wagner Santana / O Liberal) O Paysandu empatou em 1 a 1 com o Barra-SC neste sábado (18), na Curuzu, pela 3ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Kleiton Pego abriu o placar para os bicolores, enquanto Warley deixou tudo igual. Com o resultado, as duas equipes entram momentaneamente no G5. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A partida começou equilibrada e com ritmo lento, com os times se estudando. Jogando em casa, o Papão teve mais posse de bola e pressionou o adversário, principalmente pelas laterais. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Kauã Hinkel avançou pela direita e cruzou na área para Kleiton Pego, que cabeceou por cobertura para abrir o placar. Mesmo após o gol, o Paysandu manteve o controle do jogo, mas vacilou nos minutos finais da primeira etapa. Aos 45, Warley avançou pelo meio, escapou da marcação e finalizou de fora da área, no canto, sem chances para o goleiro Gabriel Mesquita, empatando a partida. No segundo tempo, o Barra fez mudanças, mas encontrou dificuldades para criar novas chances claras. O Paysandu seguiu com mais presença no ataque e só promoveu alterações na metade da etapa final, quando o técnico Junior Rocha mexeu na equipe, incluindo mudanças no setor ofensivo. Jogadores comemoram o primeiro gol da partida, que terminou empatada em 1 a 1. (Wagner Santana / O Liberal) A partir dos 30 minutos, o jogo ficou mais aberto, com chances para os dois lados. O Papão tentou pressionar, mas esbarrou na defesa bem postada do time catarinense e abusou das finalizações de fora da área. Nos minutos finais, a intensidade aumentou, mas o placar permaneceu inalterado. Com o empate, o Paysandu chega a cinco pontos e ocupa momentaneamente a quarta colocação, enquanto o Barra aparece logo atrás, em quinto, com quatro. Na próxima rodada, o Papão enfrenta o Itabaiana, fora de casa, no dia 25, às 17h. Ficha Técnica Data: 18/04/2026 Hora: 18h30 Local: Curuzu Árbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB) Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Rafael Guedes de Lima (PB) Cartões Amarelos: Marcelinho, Jean Pierre, Tetê, Pablo (Barra) Marcinho, Pedro Henrique, Henrico (Paysandu) Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Bruno Bispo, Bonifazi (Juninho); Pedro Henrique, Caio Mello ( Henrico), Marcinho, Kauã Hinkel; Kleiton Pego (Luciano Taboca) e Ítalo (Lucas Cardoso). Técnico: Junior Rocha Barra-SC: Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Éverton Alemão, Tetê (Vavá); Da Rocha, Cléo Silva (Henrique), Pablo; Vargas, Warley (Gabriel Silva) e Marcelinho (Saymom). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série c 2026 paysandu x barra-sc jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Júnior Rocha cobra mais efetividade do Paysandu após empate na Curuzu Treinador reconhece bom desempenho, mas aponta falhas no último passe e na finalização como entraves para primeira vitória em casa 18.04.26 21h33 Futebol Paysandu empata com o Barra-SC na Curuzu e sobe momentaneamente ao G4 da Série C Kleiton Pego fez o gol bicolor e Warley descontou para os catarinenses 18.04.26 18h20 Futebol Paysandu recebe o Barra-SC na Curuzu de olho no G8 da Série C Os bicolores voltam a jogar diante da torcida, em busca da segunda vitória na competição 18.04.26 8h00 FUTEBOL Paysandu confirma venda de Pedro Henrique ao Flamengo; volante fica no Papão até o fim da Série C Diretoria do Paysandu também confirmou que o clube bicolor ficará com um percentual do jogador 17.04.26 14h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu recebe o Barra-SC na Curuzu de olho no G8 da Série C Os bicolores voltam a jogar diante da torcida, em busca da segunda vitória na competição 18.04.26 8h00 Futebol Paysandu empata com o Barra-SC na Curuzu e sobe momentaneamente ao G4 da Série C Kleiton Pego fez o gol bicolor e Warley descontou para os catarinenses 18.04.26 18h20 FUTEBOL Jornal espanhol chama Robinho Jr. de 'novo Neymar' em meio a negociação de renovação com Santos Filho de Robinho é tratado como joia, mas teve impasse recente por mais espaço no time principal 18.04.26 11h02 Futebol Remo libera três jogadores para acompanhar chegada dos filhos Atletas deixam compromissos da equipe para viver momento marcante com as famílias 18.04.26 19h43