Paysandu empata com o Barra-SC na Curuzu e sobe momentaneamente ao G4 da Série C

O Paysandu empatou em 1 a 1 com o Barra-SC neste sábado (18), na Curuzu, pela 3ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Kleiton Pego abriu o placar para os bicolores, enquanto Warley deixou tudo igual. Com o resultado, as duas equipes entram momentaneamente no G5.

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A partida começou equilibrada e com ritmo lento, com os times se estudando. Jogando em casa, o Papão teve mais posse de bola e pressionou o adversário, principalmente pelas laterais. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Kauã Hinkel avançou pela direita e cruzou na área para Kleiton Pego, que cabeceou por cobertura para abrir o placar.

Mesmo após o gol, o Paysandu manteve o controle do jogo, mas vacilou nos minutos finais da primeira etapa. Aos 45, Warley avançou pelo meio, escapou da marcação e finalizou de fora da área, no canto, sem chances para o goleiro Gabriel Mesquita, empatando a partida.

No segundo tempo, o Barra fez mudanças, mas encontrou dificuldades para criar novas chances claras. O Paysandu seguiu com mais presença no ataque e só promoveu alterações na metade da etapa final, quando o técnico Junior Rocha mexeu na equipe, incluindo mudanças no setor ofensivo.

Jogadores comemoram o primeiro gol da partida, que terminou empatada em 1 a 1. (Wagner Santana / O Liberal)

A partir dos 30 minutos, o jogo ficou mais aberto, com chances para os dois lados. O Papão tentou pressionar, mas esbarrou na defesa bem postada do time catarinense e abusou das finalizações de fora da área.

Nos minutos finais, a intensidade aumentou, mas o placar permaneceu inalterado. Com o empate, o Paysandu chega a cinco pontos e ocupa momentaneamente a quarta colocação, enquanto o Barra aparece logo atrás, em quinto, com quatro.

Na próxima rodada, o Papão enfrenta o Itabaiana, fora de casa, no dia 25, às 17h.

Ficha Técnica

Data: 18/04/2026

Hora: 18h30

Local: Curuzu

Árbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Rafael Guedes de Lima (PB)

Cartões Amarelos: Marcelinho, Jean Pierre, Tetê, Pablo (Barra) Marcinho, Pedro Henrique, Henrico (Paysandu)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Bruno Bispo, Bonifazi (Juninho); Pedro Henrique, Caio Mello ( Henrico), Marcinho, Kauã Hinkel; Kleiton Pego (Luciano Taboca) e Ítalo (Lucas Cardoso).

Técnico: Junior Rocha

Barra-SC: Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Éverton Alemão, Tetê (Vavá); Da Rocha, Cléo Silva (Henrique), Pablo; Vargas, Warley (Gabriel Silva) e Marcelinho (Saymom).