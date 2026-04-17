Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão O Liberal 17.04.26 13h50 Remo busca a segunda vitória na Série A (Samara Miranda / Ascom Remo) O Remo finalizou a preparação em Belém para o duelo contra o RB Bragantino, válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para o próximo domingo (19), em Bragança Paulista. A equipe azulina busca a segunda vitória no Brasileirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conforme a programação do clube, o time tem um último treino no sábado (18), que será realizado em São Paulo. A preparação também serve para o duelo contra o Bahia-BA, válido pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A equipe azulina deve ir direto para Salvador após a partida contra o RB Bragantino. Para a partida, o treinador Léo Condé selecionou 24 jogadores, com destaque para o retorno do meia Vitor Bueno, que ficou fora dos últimos jogos por conta de uma lesão na panturrilha. Além dele, Yago Pikachu volta ao time após cumprir suspensão pelo cartão vermelho contra o Grêmio-RS, na 10ª rodada. VEJA MAIS Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino Expulso na Copa Norte, Poveda vira desfalque do Remo na Série A Atacante cumpre suspensão no Brasileirão, já que competições da CBF são integradas no sistema disciplinar Eliminado da Copa Norte, Remo tem mais derrotas que vitórias Time azulino, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda busca regularidade na temporada Duas novidades são o lateral-esquerdo Cufré e Tassano, que vinham sendo utilizados apenas na Copa Norte. O setor defensivo ainda conta com Léo Andrade, Marcelinho, Marllon, Matheus Alexandre, Mayk, Tassano e Tchamba. No meio, David Braga, Jaderson, Leonel Picco, Patrick, Pavani, Vitor Bueno, Zé Ricardo e Zé Welison. Já no ataque, os atacantes João Pedro e Diego Hernández ficaram de fora da lista. Apenas Alef Manga, Jajá, Poveda, Taliari e Yago Pikachu viajam com a delegação. Os goleiros Ivan Quaresma, Ygor Vinhas e Marcelo Rangel completam o elenco. Confira os relacionados Ivan Quaresma, Marcelo Rangel Ygor Vinhas Cufre éo Andrade Marcelinho Marllon Matheus Alexandre Mayk Tassano Tchamba David Braga Jaderson Leonel Picco Patrick Pavani Vitor Bueno Zé Ricardo é Welison Alef Manga Jajá Poveda Taliari Yago Pikachu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 Futebol Expulso na Copa Norte, Poveda vira desfalque do Remo na Série A Atacante cumpre suspensão no Brasileirão, já que competições da CBF são integradas no sistema disciplinar 16.04.26 20h11 NÚMEROS Do acesso histórico à frustração: Remo acumula tropeços e vê 2026 escapar do controle Eliminação precoce, derrota no clássico e campanha frágil na Série A expõem limites de um elenco que ainda busca se encontrar 16.04.26 19h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 NÚMEROS Do acesso histórico à frustração: Remo acumula tropeços e vê 2026 escapar do controle Eliminação precoce, derrota no clássico e campanha frágil na Série A expõem limites de um elenco que ainda busca se encontrar 16.04.26 19h14 FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07