Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A

O Remo finalizou a preparação em Belém para o duelo contra o RB Bragantino, válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para o próximo domingo (19), em Bragança Paulista. A equipe azulina busca a segunda vitória no Brasileirão.

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Conforme a programação do clube, o time tem um último treino no sábado (18), que será realizado em São Paulo. A preparação também serve para o duelo contra o Bahia-BA, válido pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A equipe azulina deve ir direto para Salvador após a partida contra o RB Bragantino.

Para a partida, o treinador Léo Condé selecionou 24 jogadores, com destaque para o retorno do meia Vitor Bueno, que ficou fora dos últimos jogos por conta de uma lesão na panturrilha. Além dele, Yago Pikachu volta ao time após cumprir suspensão pelo cartão vermelho contra o Grêmio-RS, na 10ª rodada.

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Duas novidades são o lateral-esquerdo Cufré e Tassano, que vinham sendo utilizados apenas na Copa Norte. O setor defensivo ainda conta com Léo Andrade, Marcelinho, Marllon, Matheus Alexandre, Mayk, Tassano e Tchamba. No meio, David Braga, Jaderson, Leonel Picco, Patrick, Pavani, Vitor Bueno, Zé Ricardo e Zé Welison.

Já no ataque, os atacantes João Pedro e Diego Hernández ficaram de fora da lista. Apenas Alef Manga, Jajá, Poveda, Taliari e Yago Pikachu viajam com a delegação. Os goleiros Ivan Quaresma, Ygor Vinhas e Marcelo Rangel completam o elenco.

Confira os relacionados

Ivan Quaresma, Marcelo Rangel

Ygor Vinhas

Cufre

éo Andrade

Marcelinho

Marllon

Matheus Alexandre

Mayk

Tassano

Tchamba

David Braga

Jaderson

Leonel Picco

Patrick

Pavani

Vitor Bueno

Zé Ricardo

é Welison

Alef Manga

Jajá

Poveda

Taliari

Yago Pikachu.