Jogadores do Pará já representaram o Brasil em Copas do Mundo; veja a lista Atletas paraenses participaram de diferentes edições do Mundial e estiveram em seleções marcantes da história brasileira O Liberal 19.04.26 10h00 Brasil tenta hexa em 2026 (Divulgação) A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. A presença de jogadores paraenses na Seleção Brasileira em Copas do Mundo faz parte da história do futebol nacional. Ao longo das décadas, atletas nascidos no Pará foram convocados para disputar o principal torneio da modalidade, integrando grupos que marcaram época. Esses jogadores estiveram em edições distintas do Mundial, com participações que vão desde atuações em campo até composições de elenco em campanhas relevantes da Seleção. Sócrates esteve em duas Copas e marcou gols pelo Brasil O meia Sócrates foi um dos jogadores paraenses a disputar mais de uma Copa do Mundo. Ele integrou o elenco brasileiro na edição de 1982, realizada na Espanha, considerada uma das equipes mais técnicas já formadas pelo país. Sócrates em ação pela Seleção Brasileira (Divulgação) Na campanha, o jogador marcou gols contra a União Soviética (URSS) e a Itália. Apesar do desempenho ofensivo, o Brasil acabou eliminado pela seleção italiana na segunda fase de grupos, após derrota pelo marcador de 3 a 2, interrompendo a trajetória da Seleção Brasileira. Quatro anos depois, Sócrates voltou a ser convocado para a Copa do Mundo de 1986, no México. O meia marcou o primeiro gol da Seleção Brasileira naquela edição. A equipe avançou até as quartas de final, quando foi eliminada pela França na disputa por pênaltis. O jogador desperdiçou uma das cobranças. Paulo Victor foi opção no gol em 1986 Também na Copa do Mundo de 1986, o Pará teve outro representante. O goleiro Paulo Victor integrou o elenco da Seleção Brasileira, mas não entrou em campo durante o torneio. O atleta construiu grande parte da carreira fora do estado, com destaque no Fluminense-RJ. Posteriormente, atuou por clubes paraenses, como Remo e Paysandu, nos últimos anos como jogador profissional. Paulo Victor com o uniforme da Seleção Brasileira (Arquivo pessoal) Giovanni voltou a colocar o Pará em uma Copa em 1998 O meia Giovanni foi convocado para a Copa do Mundo de 1998, disputada na França. Fazendo com o que o Estado do Pará retornasse ao Mundial após 12 temporadas. Durante a competição, ele iniciou uma partida como titular, mas foi substituído por Leonardo e não se consolidou entre os principais nomes da equipe comandada por Zagallo. Na ocasião, a Seleção Brasileira chegou à final, mas terminou como vice-campeã após derrota para a França. Giovanni foi craque do Santos, do Barcelona e da Seleção Brasileira (Eduardo knapp / Folha Imagem) O caminho do hexa A Copa do Mundo 2026 será disputada em três países diferentes: Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil está no grupo C e terá como adversários Marrocos, Haiti e Escócia na fase inicial da competição. A estreia da Seleção Brasileira será no dia 13 de junho, contra os marroquinos. Ao longo da primeira fase, a equipe também enfrenta Haiti e Escócia, em partidas programadas para cidades dos Estados Unidos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes seleção brasileira copa do mundo copa do mundo 2026 futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Águia empata com o Imperatriz em Marabá (PA) e segue sem vencer na Série D Azulão bem que tentou, mas não conseguiu a tão esperada vitória na Série D, mesmo jogando em casa 19.04.26 22h24 FUTEBOL Tuna vence o Oratório-AP e assume a liderança do grupo na Série D Jogando em casa, Lusa venceu o lanterninha Oratório-AP e chegou ao topo da classificação 19.04.26 22h02 FUTEBOL Jogadores do Pará já representaram o Brasil em Copas do Mundo; veja a lista Atletas paraenses participaram de diferentes edições do Mundial e estiveram em seleções marcantes da história brasileira 19.04.26 10h00 FUTEBOL Embalado pela Copa Norte, Águia tenta a primeira vitória na Série D diante do Imperatriz-MA Azulão recebe o líder do grupo no Zinho Oliveira, tentando pontuar na Série D do Brasileiro 19.04.26 9h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17