Jogadores do Pará já representaram o Brasil em Copas do Mundo; veja a lista

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A presença de jogadores paraenses na Seleção Brasileira em Copas do Mundo faz parte da história do futebol nacional. Ao longo das décadas, atletas nascidos no Pará foram convocados para disputar o principal torneio da modalidade, integrando grupos que marcaram época.

Esses jogadores estiveram em edições distintas do Mundial, com participações que vão desde atuações em campo até composições de elenco em campanhas relevantes da Seleção.

Sócrates esteve em duas Copas e marcou gols pelo Brasil

O meia Sócrates foi um dos jogadores paraenses a disputar mais de uma Copa do Mundo. Ele integrou o elenco brasileiro na edição de 1982, realizada na Espanha, considerada uma das equipes mais técnicas já formadas pelo país.

Sócrates em ação pela Seleção Brasileira (Divulgação)

Na campanha, o jogador marcou gols contra a União Soviética (URSS) e a Itália. Apesar do desempenho ofensivo, o Brasil acabou eliminado pela seleção italiana na segunda fase de grupos, após derrota pelo marcador de 3 a 2, interrompendo a trajetória da Seleção Brasileira.

Quatro anos depois, Sócrates voltou a ser convocado para a Copa do Mundo de 1986, no México. O meia marcou o primeiro gol da Seleção Brasileira naquela edição. A equipe avançou até as quartas de final, quando foi eliminada pela França na disputa por pênaltis. O jogador desperdiçou uma das cobranças.

Paulo Victor foi opção no gol em 1986

Também na Copa do Mundo de 1986, o Pará teve outro representante. O goleiro Paulo Victor integrou o elenco da Seleção Brasileira, mas não entrou em campo durante o torneio. O atleta construiu grande parte da carreira fora do estado, com destaque no Fluminense-RJ. Posteriormente, atuou por clubes paraenses, como Remo e Paysandu, nos últimos anos como jogador profissional.

Paulo Victor com o uniforme da Seleção Brasileira (Arquivo pessoal)

Giovanni voltou a colocar o Pará em uma Copa em 1998

O meia Giovanni foi convocado para a Copa do Mundo de 1998, disputada na França. Fazendo com o que o Estado do Pará retornasse ao Mundial após 12 temporadas. Durante a competição, ele iniciou uma partida como titular, mas foi substituído por Leonardo e não se consolidou entre os principais nomes da equipe comandada por Zagallo. Na ocasião, a Seleção Brasileira chegou à final, mas terminou como vice-campeã após derrota para a França.

Giovanni foi craque do Santos, do Barcelona e da Seleção Brasileira (Eduardo knapp / Folha Imagem)

O caminho do hexa

A Copa do Mundo 2026 será disputada em três países diferentes: Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil está no grupo C e terá como adversários Marrocos, Haiti e Escócia na fase inicial da competição. A estreia da Seleção Brasileira será no dia 13 de junho, contra os marroquinos. Ao longo da primeira fase, a equipe também enfrenta Haiti e Escócia, em partidas programadas para cidades dos Estados Unidos.