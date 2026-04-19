Remo sofre apagão no 2º tempo, perde para o Red Bull Bragantino e se afunda no Z4 Após empate movimentado na etapa inicial, Leão é dominado e leva dois gols rápidos na volta do intervalo O Liberal 19.04.26 20h30 Em um jogo movimentado, especialmente na primeira etapa, o Leão Azul não resistiu ao início avassalador do adversário no segundo tempo e saiu de campo derrotado (Foto: RAFAEL MOREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO) O Clube do Remo foi superado por 4 a 2 pelo Red Bull Bragantino na noite deste domingo (19), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Em um jogo movimentado, especialmente na primeira etapa, o Leão Azul não resistiu ao início avassalador do adversário no segundo tempo e saiu de campo derrotado. VEJA COMO FOI O LANCE A LANCE DA VITÓRIA DO RB BRAGANTINO EM CIMA DO REMO A partida começou truncada, com muitos erros de passe e forte marcação no meio-campo. Ainda assim, o Bragantino conseguiu abrir o placar aos 20 minutos, quando Isidro Pitta finalizou uma boa jogada coletiva. A resposta azulina veio sete minutos depois, em grande estilo: Gabriel Taliari aproveitou uma falha da defesa adversária e acertou um chute do meio de campo para empatar — um golaço que incendiou o jogo. O ritmo seguiu intenso. Aos 37, Pitta voltou a colocar os paulistas em vantagem, novamente em jogada bem trabalhada. Mas a comemoração durou pouco. Logo na sequência, o Remo reagiu com rapidez: após cruzamento de Jajá, Marcelinho subiu bem e cabeceou para deixar tudo igual antes do intervalo: 2 a 2. Se o primeiro tempo foi equilibrado, a etapa final começou com domínio total do time da casa. Logo aos dois minutos, Pitta marcou mais uma vez, colocando o Bragantino à frente. Pouco depois, aos sete, o cenário piorou para o Remo: após cruzamento pela esquerda, o zagueiro Tchamba tentou cortar e acabou marcando contra, ampliando para 4 a 2. O golpe abalou a equipe paraense, que teve dificuldades para se reorganizar. Sem conseguir trocar passes com eficiência, o Remo viu o Bragantino controlar as ações e criar as melhores chances. A equipe azulina até tentou reagir, especialmente após a entrada de Yago Pikachu, que deu mais consistência ao lado direito, mas esbarrou na defesa adversária e na falta de precisão nas finalizações. Um possível terceiro gol do Remo chegou a ser anulado após revisão do VAR por impedimento, esfriando qualquer chance de reação mais efetiva. Nos minutos finais, o time ainda pressionou, mas sem sucesso. Com o resultado, o Bragantino garante mais três pontos em casa, enquanto o Remo amarga mais uma derrota na competição. Ficha técnica Jogo: Red Bull Bragantino 4 x 2 Clube do Remo Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 12ª rodada Data: 19 de abril de 2026 Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP) Horário: 18h30 Gols: * Bragantino: Isidro Pitta (3x), Tchamba (contra) * Remo: Gabriel Taliari, Marcelinho Red Bull Bragantino (4-3-3): Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Pedro Henrique, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes, Marcelinho; Lucas Barbosa, Isidro Pitta, Vinicinho. Técnico: Vagner Mancini Clube do Remo (4-4-2): Marcelo Rangel; Matheus Alexandre, Marllon, Tchamba, Mayk; Zé Welison, Patrick, Marcelinho, Jáderson; Jajá, Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo rb bragantino serie a Brasileirão remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. 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