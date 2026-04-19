Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo sofre apagão no 2º tempo, perde para o Red Bull Bragantino e se afunda no Z4

Após empate movimentado na etapa inicial, Leão é dominado e leva dois gols rápidos na volta do intervalo

O Liberal
fonte

Em um jogo movimentado, especialmente na primeira etapa, o Leão Azul não resistiu ao início avassalador do adversário no segundo tempo e saiu de campo derrotado (Foto: RAFAEL MOREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO)

O Clube do Remo foi superado por 4 a 2 pelo Red Bull Bragantino na noite deste domingo (19), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Em um jogo movimentado, especialmente na primeira etapa, o Leão Azul não resistiu ao início avassalador do adversário no segundo tempo e saiu de campo derrotado.

VEJA COMO FOI O LANCE A LANCE DA VITÓRIA DO RB BRAGANTINO EM CIMA DO REMO

A partida começou truncada, com muitos erros de passe e forte marcação no meio-campo. Ainda assim, o Bragantino conseguiu abrir o placar aos 20 minutos, quando Isidro Pitta finalizou uma boa jogada coletiva. A resposta azulina veio sete minutos depois, em grande estilo: Gabriel Taliari aproveitou uma falha da defesa adversária e acertou um chute do meio de campo para empatar — um golaço que incendiou o jogo.

O ritmo seguiu intenso. Aos 37, Pitta voltou a colocar os paulistas em vantagem, novamente em jogada bem trabalhada. Mas a comemoração durou pouco. Logo na sequência, o Remo reagiu com rapidez: após cruzamento de Jajá, Marcelinho subiu bem e cabeceou para deixar tudo igual antes do intervalo: 2 a 2.

Se o primeiro tempo foi equilibrado, a etapa final começou com domínio total do time da casa. Logo aos dois minutos, Pitta marcou mais uma vez, colocando o Bragantino à frente. Pouco depois, aos sete, o cenário piorou para o Remo: após cruzamento pela esquerda, o zagueiro Tchamba tentou cortar e acabou marcando contra, ampliando para 4 a 2.

O golpe abalou a equipe paraense, que teve dificuldades para se reorganizar. Sem conseguir trocar passes com eficiência, o Remo viu o Bragantino controlar as ações e criar as melhores chances. A equipe azulina até tentou reagir, especialmente após a entrada de Yago Pikachu, que deu mais consistência ao lado direito, mas esbarrou na defesa adversária e na falta de precisão nas finalizações.

Um possível terceiro gol do Remo chegou a ser anulado após revisão do VAR por impedimento, esfriando qualquer chance de reação mais efetiva. Nos minutos finais, o time ainda pressionou, mas sem sucesso.

Com o resultado, o Bragantino garante mais três pontos em casa, enquanto o Remo amarga mais uma derrota na competição.

Ficha técnica

Jogo: Red Bull Bragantino 4 x 2 Clube do Remo
Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 12ª rodada
Data: 19 de abril de 2026
Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Horário: 18h30

Gols:

* Bragantino: Isidro Pitta (3x), Tchamba (contra)
* Remo: Gabriel Taliari, Marcelinho

Red Bull Bragantino (4-3-3):
Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Pedro Henrique, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes, Marcelinho; Lucas Barbosa, Isidro Pitta, Vinicinho.
Técnico: Vagner Mancini

Clube do Remo (4-4-2):
Marcelo Rangel; Matheus Alexandre, Marllon, Tchamba, Mayk; Zé Welison, Patrick, Marcelinho, Jáderson; Jajá, Gabriel Taliari.
Técnico: Léo Condé

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

rb bragantino

serie a

Brasileirão

remo

remo
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

futebol

Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil

Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa

22.04.26 8h00

futebol

Sem espaço no Remo, atacante Nico Ferreira pode deixar o clube

Jogador não é relacionado desde a terceira rodada da Copa Norte e deve encerrar contrato com a equipe azulina antes do fim do empréstimo

21.04.26 14h18

futebol

Bahia tem dois desfalques para duelo contra o Remo na Copa do Brasil

Duelo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço ocorre na quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador

21.04.26 12h35

FUTEBOL

Remo: Jaderson projeta duelo contra o Bahia na Copa do Brasil: 'Sair daqui com uma boa vantagem'

Jogador destacou que será um jogo difícil e que o time tem que entrar em campo focado

21.04.26 11h37

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar'

Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa

22.04.26 0h14

programe-se!

Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu?

Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe

22.04.26 0h08

futebol

Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil

Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa

22.04.26 8h00

TRISTEZA

Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco

O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida

21.04.26 22h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda