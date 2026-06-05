Filho de escritora paraense já foi titular da Seleção Brasileira; veja quem

Você sabia que um jogador de futebol paraense já foi titular na Seleção Brasileira?

Filho de Eneida de Moraes, uma das maiores escritoras de Literatura no Pará, Octávio Moraes fez sucesso durante a década de 1940 no futebol nacional, conforme explicou a jornalista e pesquisadora Priscila Bentes, em seu perfil Rio das Letras.

Em 1949, ele defendeu a camisa do Brasil em três jogos na Copa América e ainda conquistou o título de campeão, marcando gol logo na primeira disputa que participou ao longo do campeonato.

Confira o placar dos jogos em que o atleta paraense representou o Brasil:

Brasil 7 x 1 Peru (23 de abril de 1949);

Brasil 5 x 1 Uruguai (30 de abril de 1949);

Brasil 1 x 2 Paraguai (8 de maio de 1949).

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A história de Octávio Moraes no futebol nacional

O atleta paraense jogou no Boca Juniors, Botafogo e Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/Wikipedia)

Apesar do jogador paraense ter conquistado o título da Copa América com a camisa da Seleção Brasileira em 1949, Octávio não foi convocado para a Copa do Mundo do ano seguinte, em 1950. Na época, embora tivesse marcado um gol no primeiro dia de jogo, ele não se saiu bem posteriormente e reconheceu que atuou estando nervoso, o que fez com que o técnico Flávio Costa optasse por colocar outros jogadores.

Antes de sua experiência com a Seleção Brasileira, o atleta paraense atuou no time amador carioca Boca Juniors, o que fez o famoso treinador Kanela desvendar suas habilidades no campo e o levar para jogar como atacante do Botafogo. No clube, ele atuou como artilheiro e ajudou o time a vencer o Campeonato Carioca de Futebol em 1948, fazendo o Botafogo quebrar um jejum de 12 anos sem vitória no Cariocão.

A jornalista Priscila Bentes é responsável pelo perfil literário 'Rio das Letras' (Igor Mota / O Liberal)

Além de ser jogador de futebol, Octávio Moraes também se formou em Arquitetura e chegou a ser autor de um projeto de arquitetura da concentração da Seleção Brasileira de Futebol na Granja Comary, em Teresópolis. O atleta morreu aos 86 anos, no dia 19 de outubro de 2009, após levar uma queda, fraturar o fêmur e contrair pneumonia durante o período em que esteve internado em um hospital do Rio de Janeiro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)