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Com Alef Manga no banco, Remo está escalado para pegar o Red Bull Bragantino-SP; confira

Leão Azul está na zona de rebaixamento e precisa de uma vitória para se aproximar do primeiro time fora do Z-4

O Liberal
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manga vem recebendo duras críticas da torcida azulina (Raul Martins / Remo)

O Remo encara o Red Bull Bragantino-SP na noite de hoje (19), em Bragança Paulista (SO), pel 12ª rodada do Brasileiro Série A. A equipe azulina comandada pelo técnico Léo Condé, vai a campo com mudança no ataque.

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Alef Manga, titular absoluto nas partidas do Remo nesta temporada foi sacado do time. O jogador vai iniciar o jogo contra o RB Bragantino no banco de reserva. O mesmo ocorre com o meia Vitor Bueno, que se recuperou de uma contsão e foi novamente relacionado. O meiocampista pe opção no banco. 

Confira a escalação

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Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino

Bragantino x Remo jogam às 18h30, em Bragança Paulista e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

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