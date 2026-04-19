Com Alef Manga no banco, Remo está escalado para pegar o Red Bull Bragantino-SP; confira Leão Azul está na zona de rebaixamento e precisa de uma vitória para se aproximar do primeiro time fora do Z-4 O Liberal 19.04.26 17h43 manga vem recebendo duras críticas da torcida azulina (Raul Martins / Remo) O Remo encara o Red Bull Bragantino-SP na noite de hoje (19), em Bragança Paulista (SO), pel 12ª rodada do Brasileiro Série A. A equipe azulina comandada pelo técnico Léo Condé, vai a campo com mudança no ataque. ACOMPANHE WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Alef Manga, titular absoluto nas partidas do Remo nesta temporada foi sacado do time. O jogador vai iniciar o jogo contra o RB Bragantino no banco de reserva. O mesmo ocorre com o meia Vitor Bueno, que se recuperou de uma contsão e foi novamente relacionado. O meiocampista pe opção no banco. Confira a escalação VEJA MAIS Remo encara Bragantino fora de casa em busca de reação no Brasileirão Com retorno de Vitor Bueno, Leão enfrenta o Massa Bruta neste domingo pela 12ª rodada da Série A Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino Bragantino x Remo jogam às 18h30, em Bragança Paulista e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esporte remo remo futebol red bull bragantino x remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Com Alef Manga no banco, Remo está escalado para pegar o Red Bull Bragantino-SP; confira Leão Azul está na zona de rebaixamento e precisa de uma vitória para se aproximar do primeiro time fora do Z-4 19.04.26 17h43 Futebol Remo encara Bragantino fora de casa em busca de reação no Brasileirão Com retorno de Vitor Bueno, Leão enfrenta o Massa Bruta neste domingo pela 12ª rodada da Série A 19.04.26 8h30 Futebol Remo libera três jogadores para acompanhar chegada dos filhos Atletas deixam compromissos da equipe para viver momento marcante com as famílias 18.04.26 19h43 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogadores do Pará já representaram o Brasil em Copas do Mundo; veja a lista Atletas paraenses participaram de diferentes edições do Mundial e estiveram em seleções marcantes da história brasileira 19.04.26 10h00 FUTEBOL Com Alef Manga no banco, Remo está escalado para pegar o Red Bull Bragantino-SP; confira Leão Azul está na zona de rebaixamento e precisa de uma vitória para se aproximar do primeiro time fora do Z-4 19.04.26 17h43 Futebol Remo encara Bragantino fora de casa em busca de reação no Brasileirão Com retorno de Vitor Bueno, Leão enfrenta o Massa Bruta neste domingo pela 12ª rodada da Série A 19.04.26 8h30 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50