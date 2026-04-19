O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo encara Bragantino fora de casa em busca de reação no Brasileirão

Com retorno de Vitor Bueno, Leão enfrenta o Massa Bruta neste domingo pela 12ª rodada da Série A

O Liberal
fonte

Léo Condé ajustou o Remo para o confronto deste sábado, pela Série A. (Samara Miranda / Ascom Remo)

O Remo entra em campo neste domingo (19), às 18h30, para enfrentar o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida coloca frente a frente equipes em momentos distintos na tabela: o time paulista é o 9º colocado, com 14 pontos, enquanto o Leão aparece na 18ª posição, com 8.

Na luta para sair da zona de rebaixamento, o Remo tenta iniciar uma reação na competição. A principal novidade é o retorno do meia Vitor Bueno, recuperado de lesão na panturrilha e novamente à disposição do técnico Léo Condé. Por outro lado, o meia-atacante Diego Hernández desfalca a equipe, após permanecer em Belém para acompanhar o nascimento da filha.

Já o Bragantino busca recuperação diante de sua torcida após derrota na rodada anterior. O histórico também favorece o time paulista, que nunca perdeu para o Remo como mandante. Hoje o Massa Bruta ocupa a nona posição na tabela classificatória, com 14 pontos em quatro vitórias e dois empates. 

Para o confronto e o duelo seguinte pela Copa do Brasil, a comissão técnica azulina relacionou 24 jogadores. Entre os goleiros, foram chamados Ivan Quaresma, Marcelo Rangel e Ygor Vinhas. A defesa azulina tem à disposição Cufré, Léo Andrade, Marcelinho, Marllon, Matheus Alexandre, Mayk, Tassano e Tchamba.

No meio-campo, além do retorno de Vitor Bueno, foram relacionados David Braga, Jaderson, Leonel Picco, Patrick, Pavani, Zé Ricardo e Zé Welison. O ataque terá as opções são Alef Manga, Jajá, Poveda, Taliari e Yago Pikachu.

Ficha Técnica

Data: 19/04/2026
Hora: 18h30
Local: Estádio Cícero de Souza Marques
Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
Quarto Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Bragantino:  Tiago Volpi; Hurtado, Alix, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Ramires e Gustavinho; Vinicinho, Lucas Barbosa e Isidro Pitta.
Técnico: Vagner Mancini

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Ricardo, Léo Picco, Davis Braga e Vítor Bueno; Alef Manga e Gabriel Taliari.
Técnico: Léo Condé

