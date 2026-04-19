Águia empata com o Imperatriz em Marabá (PA) e segue sem vencer na Série D

Não foi dessa vez em que o Águia de Marabá conseguiu a sua primeira vitória na Série C 2026. O Azulão mais uma vez empatou na competição nacional, agora diante do Imperatriz-MA, pelo placar de 1 a 1, dentro do Estádio Zinho Oliveira.

Se na Copa Norte o Águia de Marabá faz uma campanha irretocável, com 100% de aproveitamento, quatro jogos, quatro vitórias e classificação assegurada para as semifinais, não podemos dizer o mesmo da campanha do Azulão na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. São três jogos disputados com três empates e isso vem tirando o sono do torcedor do Águia e do técnico Júlio César Nunes.

Jogando em casa e com o apoio da torcida, o Águia foi ao ataque atrás da vitória. A equipe marabaense buscou desde cedo o placar favorável e ele veio ainda no primeiro tempo. Em um contra-ataque rápido pela direita, a bola chegou em Weslei, que entrou na área e deu um passe na saída do goleiro para Felipe Pará só empurrar para o gol, aos 24 minutos. Águia na frente.

Mas no segundo tempo o Imperatriz, que estava na liderança isolada do grupo, foi atrás do empate. A equipe maranhense teve algumas chances de gols e não conseguia concluir para mudar o placar, porém, aos 7 minutos a bola foi lançada para o lado esquerdo, Anderson Brito, que tinha acabado de entrar na partida, recebeu na área, girou em cima da marcação e tocou na saída do goleiro do Águia, empatando o jogo em 1 a 1.

Com o resultado o Águia chega aos 3 pontos no grupo e cai uma posição, agora ocupa a 4ª colocação, dentro da zona de classificação para a segunda fase. O próximo compromisso do Azulão será o “encontro das águias”, contra a Tuna Luso Brasileira, no sábado (25), às 17h, em Marabá (PA).