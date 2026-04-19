Águia empata com o Imperatriz em Marabá (PA) e segue sem vencer na Série D Azulão bem que tentou, mas não conseguiu a tão esperada vitória na Série D, mesmo jogando em casa O Liberal 19.04.26 22h24 Azulão tropeçou mais uma vez em casa (John Wesley / Ascom Águia de Marabá) Não foi dessa vez em que o Águia de Marabá conseguiu a sua primeira vitória na Série C 2026. O Azulão mais uma vez empatou na competição nacional, agora diante do Imperatriz-MA, pelo placar de 1 a 1, dentro do Estádio Zinho Oliveira. Se na Copa Norte o Águia de Marabá faz uma campanha irretocável, com 100% de aproveitamento, quatro jogos, quatro vitórias e classificação assegurada para as semifinais, não podemos dizer o mesmo da campanha do Azulão na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. São três jogos disputados com três empates e isso vem tirando o sono do torcedor do Águia e do técnico Júlio César Nunes. Jogando em casa e com o apoio da torcida, o Águia foi ao ataque atrás da vitória. A equipe marabaense buscou desde cedo o placar favorável e ele veio ainda no primeiro tempo. Em um contra-ataque rápido pela direita, a bola chegou em Weslei, que entrou na área e deu um passe na saída do goleiro para Felipe Pará só empurrar para o gol, aos 24 minutos. Águia na frente. Mas no segundo tempo o Imperatriz, que estava na liderança isolada do grupo, foi atrás do empate. A equipe maranhense teve algumas chances de gols e não conseguia concluir para mudar o placar, porém, aos 7 minutos a bola foi lançada para o lado esquerdo, Anderson Brito, que tinha acabado de entrar na partida, recebeu na área, girou em cima da marcação e tocou na saída do goleiro do Águia, empatando o jogo em 1 a 1. Com o resultado o Águia chega aos 3 pontos no grupo e cai uma posição, agora ocupa a 4ª colocação, dentro da zona de classificação para a segunda fase. O próximo compromisso do Azulão será o “encontro das águias”, contra a Tuna Luso Brasileira, no sábado (25), às 17h, em Marabá (PA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes série d águia de marabá futebol águia de marabá x imperatriz-ma COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Águia empata com o Imperatriz em Marabá (PA) e segue sem vencer na Série D Azulão bem que tentou, mas não conseguiu a tão esperada vitória na Série D, mesmo jogando em casa 19.04.26 22h24 FUTEBOL Tuna vence o Oratório-AP e assume a liderança do grupo na Série D Jogando em casa, Lusa venceu o lanterninha Oratório-AP e chegou ao topo da classificação 19.04.26 22h02 FUTEBOL Jogadores do Pará já representaram o Brasil em Copas do Mundo; veja a lista Atletas paraenses participaram de diferentes edições do Mundial e estiveram em seleções marcantes da história brasileira 19.04.26 10h00 FUTEBOL Embalado pela Copa Norte, Águia tenta a primeira vitória na Série D diante do Imperatriz-MA Azulão recebe o líder do grupo no Zinho Oliveira, tentando pontuar na Série D do Brasileiro 19.04.26 9h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17