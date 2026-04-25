Com apoio da torcida no Baenão, Remo quer reagir na Série A contra o Cruzeiro

O Remo volta a campo neste sábado (25), às 18h30, para enfrentar o Cruzeiro, no estádio Baenão, em Belém, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2026. Embalado pela vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, fora de casa, pela Copa do Brasil, o time paraense tenta transformar o bom momento no mata-mata em recuperação na liga nacional.

Na penúltima colocação, com apenas oito pontos, o Remo aposta no fator casa para encerrar uma sequência negativa de quatro partidas sem vitória. Na rodada anterior, a equipe azulina foi superada pelo Red Bull Bragantino longe de seus domínios e viu a pressão aumentar na tabela.

Do outro lado, o Cruzeiro chega em situação ligeiramente mais confortável, mas ainda sob risco. A equipe mineira ocupa a 16ª posição, com 13 pontos, após duas vitórias consecutivas que a tiraram da zona de rebaixamento. No entanto, a margem é mínima: o Corinthians, primeiro time dentro do Z-4, está apenas um ponto atrás.

Desfalques pesam dos dois lados

O Remo terá baixas importantes para o confronto. O atacante Gabriel Taliari, artilheiro da equipe na Série A, está fora após sofrer uma lesão grau III A no músculo posterior da coxa direita. Já o meia Vitor Bueno também desfalca o time, com um problema na panturrilha — o mesmo local de uma lesão anterior.

Em nota oficial, o clube informou:

“O Clube do Remo, por meio do Departamento Médico (DM), informa que o atleta Gabriel Taliari sofreu uma lesão grau III A no músculo posterior da coxa direita. Já o meia Vitor Bueno sentiu um desconforto no músculo da panturrilha, mesmo local da contusão que sofreu há cerca de um mês. Ambos os atletas já iniciaram tratamento por meio do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp)”.

Sem seu principal articulador, o técnico Léo Condé deve manter o trio de meio-campo com Zé Welison, Patrick e Zé Ricardo. No ataque, Poveda surge como substituto natural, mas Alef Manga também pode ser utilizado como “falso 9”.

O Cruzeiro também terá problemas para escalar a equipe. O lateral-direito Fagner e o atacante Néiser Villarreal não viajaram para Belém e aumentam a lista de desfalques do técnico Artur Jorge. Além deles, Lucas Silva, Fabrício Bruno e Matheus Pereira cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Baenão como trunfo

A partida marca o primeiro jogo do Remo na Série A 2026 no Baenão. Com capacidade para pouco mais de 14 mil torcedores, o estádio não vinha sendo utilizado pelo clube na competição, que optava pelo Mangueirão. A mudança ocorre por conta de um show da banda Guns N’ Roses no principal palco esportivo do estado.

A expectativa é de casa cheia e pressão da torcida azulina, que pode ser um fator decisivo em um confronto direto na parte de baixo da tabela.

Ficha Técnica

Remo X Cruzeiro

Brasileirão – 13ª RODADA

Data e horário: Sábado, 25 de abril, às 18h30 (de Brasília)

Local: Baenão

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Provável Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk; Zé Ricardo, Patrick e Zé Welison; Yago Pikachu, Poveda (Alef Manga) e Jajá.

Provável Cruzeiro: Matheus Cunha (Otávio); Kauã Moraes, Villalba, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Matheus Henrique, Lucas Romero e Gerson; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

Arbitragem:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)