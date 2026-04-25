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Fernando Alonso descarta aposentadoria: 'me sinto competitivo e motivado'

Aos 44 anos, o competidor não vive um bom momento e ainda não pontuou na atual edição

Estadão Conteúdo

Bicampeão da Fórmula 1 e piloto com mais corridas na história da categoria, o espanhol Fernando Alonso se esquivou de qualquer possibilidade de aposentadoria após o término da temporada. Aos 44 anos, o competidor não vive um bom momento e ainda não pontuou na atual edição.

"Não sei se vou continuar. É difícil dizer. Eu amo correr, amo o que faço. Fiz minha primeira corrida quando tinha três anos e agora tenho 44. Então estou ao volante há 41 anos. Acho que o momento em que eu parar de correr será uma decisão difícil e será difícil de aceitar".

"E, por enquanto, não sinto que chegou a hora, me sinto competitivo e motivado. Fico feliz quando piloto. Então espero que não seja a última temporada", disse Fernando em declarações ao Automobile Club de Monaco.

Na atual edição da F1, o experiente piloto enfrenta uma grande crise com a escuderia Aston Martin. A fabricante tem sofrido diversas críticas devido aos problemas apresentados pelos carros dirigidos por Alonso e Lance Stroll. Os competidores não completaram Grandes Prêmios em 2026.

A próxima etapa da principal competição de automobilismo acontece no dia 03 de maio, em Miami. A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) já anunciou que o treino livre único do GP, que acontece na próxima sexta-feira (01), terá 01h30 de duração.

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