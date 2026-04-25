Fernando Alonso descarta aposentadoria: 'me sinto competitivo e motivado' Aos 44 anos, o competidor não vive um bom momento e ainda não pontuou na atual edição Estadão Conteúdo 25.04.26 10h22 Bicampeão da Fórmula 1 e piloto com mais corridas na história da categoria, o espanhol Fernando Alonso se esquivou de qualquer possibilidade de aposentadoria após o término da temporada. Aos 44 anos, o competidor não vive um bom momento e ainda não pontuou na atual edição. "Não sei se vou continuar. É difícil dizer. Eu amo correr, amo o que faço. Fiz minha primeira corrida quando tinha três anos e agora tenho 44. Então estou ao volante há 41 anos. Acho que o momento em que eu parar de correr será uma decisão difícil e será difícil de aceitar". "E, por enquanto, não sinto que chegou a hora, me sinto competitivo e motivado. Fico feliz quando piloto. Então espero que não seja a última temporada", disse Fernando em declarações ao Automobile Club de Monaco. Na atual edição da F1, o experiente piloto enfrenta uma grande crise com a escuderia Aston Martin. A fabricante tem sofrido diversas críticas devido aos problemas apresentados pelos carros dirigidos por Alonso e Lance Stroll. Os competidores não completaram Grandes Prêmios em 2026. A próxima etapa da principal competição de automobilismo acontece no dia 03 de maio, em Miami. A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) já anunciou que o treino livre único do GP, que acontece na próxima sexta-feira (01), terá 01h30 de duração. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fernando Alonso Fórmula 1 Aston Martin COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 futebol Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia 24.04.26 12h52 futebol Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão 23.04.26 14h44 Preocupação Artilheiro do Remo na Série A, Taliari vira dúvida para o jogo contra o Cruzeiro Atacante deixou o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita e passará por exames 23.04.26 14h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Com apoio da torcida no Baenão, Remo quer reagir na Série A contra o Cruzeiro Leão azulino busca encerrar jejum e aposta no fator casa diante de rival direto contra o Z-4 25.04.26 8h00 Futebol Pressionado, Paysandu enfrenta Itabaiana-BA fora de casa em busca de afirmação na Série C Papão tenta melhorar desempenho ofensivo e somar pontos para subir na tabela; duelo será neste sábado, em Sergipe 25.04.26 8h00 Paysandu Torcedora do Vila Nova grava reação no gol do Paysandu: 'Não acredito nisso'; vídeo Papão levou o tricampeonato da Copa Verde e classificou-se para a terceira fase da Copa do Brasil 20.11.22 16h43 lembrança Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa' Rodrio Alvim, ex-lateral bicolor, é testemunha de "profecia" de R10 lembrada em série documental 24.04.26 9h58