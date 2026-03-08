Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão

Paysandu e Remo voltam a se encontrar hoje, às 17h, no Mangueirão, para o segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Paraense de 2026. O Papão chega com vantagem após vencer o primeiro confronto por 2 a 1 e precisa apenas de um empate para levantar a taça. Já o Leão azulino entra pressionado e terá que buscar a reação para inverter o cenário da decisão. Vitória por um gol de diferença leva a decisão para as penalidades.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante, quando marcou os dois gols e poderia ter ampliado. O resultado confirmou uma tendência que já havia aparecido no primeiro clássico da temporada, ainda na fase classificatória, quando o jogo terminou empatado em 1 a 1, mas com superioridade bicolor até o momento em que a equipe ficou com um jogador a menos em campo, após expulsão de Brian Macapá.

A sequência de atuações abaixo do esperado nos clássicos teve reflexos imediatos no lado azulino. Minutos após o apito final do primeiro jogo da decisão, o clube anunciou a demissão do técnico colombiano Juan Carlos Osorio. Durante a semana, o elenco passou a trabalhar sob comando do auxiliar permanente Flávio Garcia, que conduziu a preparação para o clássico decisivo. O novo treinador azulino, Léo Condé, anunciado na quarta-feira, desembarcou em Belém apenas na madrugada de sábado e não deve estar à beira do gramado no domingo. Assim, caberá ao interino conduzir o time na decisão.

Um Remo 'Normal'

A escalação do Remo segue cercada de expectativa, principalmente em relação ao desenho tático. Durante sua curta passagem de 14 jogos pelo clube (4 vitórias, 8 empates e 2 derrotas), Osorio foi alvo frequente de críticas por improvisações na defesa, como a utilização de zagueiros na lateral-esquerda — casos de Kayky Almeida e Léo Andrade — mesmo com laterais de origem disponíveis no elenco.

Diante da pressão após a derrota no primeiro jogo da final, a tendência é que Flávio Garcia opte por uma estrutura mais tradicional, evitando experiências e apostando em uma formação considerada mais equilibrada.

Uma das novidades pode ser a presença do zagueiro camarônes Tchamba, que chegou ao clube ao longo da semana e treinou normalmente com o grupo. Caso não comece jogando, outra possibilidade é a entrada de Klaus ao lado de Marllon, que deve permanecer como referência do setor defensivo.

Nas laterais, João Lucas deve seguir como titular pela direita, enquanto a esquerda pode marcar o retorno de Sávio. O jogador havia sido afastado após um atrito público com Osorio, que chegou a anunciar sua saída do clube, mas acabou reintegrado ao elenco após a troca de comando.

No meio-campo, Léo Picco — recuperado de uma virose — e Patrick de Paula devem atuar no setor. Vitor Bueno aparece mais adiantado, responsável pela articulação das jogadas.

No ataque, Diego Hernández, liberado após conseguir efeito suspensivo de punição recebida no clássico da fase classificatória, deve começar pela ponta direita. Alef Manga deve atuar pelo lado esquerdo, enquanto João Pedro aparece como referência no comando ofensivo.

Paysandu estável

Do outro lado, o ambiente é mais tranquilo. O técnico Júnior Rocha deve repetir a base da equipe que venceu o primeiro jogo da decisão. Além de Gabriel Mesquita no gol, a defesa deve ter Castro formando dupla com Luccão ou Iarley. O uruguaio Facundo Bonifazi, que vem sendo bastante elogiado entre os torcedores pelas atuações seguras, permanece na lateral-esquerda, enquanto Edilson ocupa o lado direito.

No meio-campo, o jovem Brian Macapá está liberado para atuar após conseguir efeito suspensivo da punição recebida no clássico da fase classificatória. O jogador de 17 anos teve atuação destacada naquele confronto, apesar de ter sido expulso ainda no primeiro tempo.

Ele disputa posição com Caio Mello, que foi titular no jogo de ida e teve bom desempenho. Pedro Henrique, outra cria da base bicolor que vem se destacando no time profissional, deve completar o setor, enquanto Marcinho, autor de um dos gols no jogo passado, segue como principal responsável pela criação das jogadas.

No ataque, Kleiton Pego está novamente à disposição após cumprir cinco dias de protocolo de concussão, consequência do choque com Marllon no primeiro jogo da final. Caso não comece a partida, Kauã Hinkel aparece como alternativa. Ítalo, artilheiro do Parazão com seis gols, deve ser mantido como referência ofensiva. Pela ponta esquerda, a disputa permanece aberta entre Thayllon, Thalyson e Danilo Peu.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Remo

Final do Campeonato Paraense 2026 – jogo de volta

Data: domingo (8)

Horário: 17h

Local: Estádio Mangueirão

Arbitragem

Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Anne Keisey Gomes de Sá

Prováveis escalações:

Paysandu – Matheus Nogueira; Edilson, Castro, Luccão (ou Iarley) e Facundo Bonifazi; Pedro Henrique, Brian Macapá (ou Caio Mello) e Marcinho; Kleiton Pego (ou Kauã Hinkel), Ítalo e Thayllon (ou Thalyson ou Danilo Peu). técnico: Júnior Rocha

Remo – Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Tchamba (ou Klaus) e Sávio; Léo Picco, Patrick de Paula, Vitor Bueno; Diego Hernández, Alef Manga e João Pedro. Técnico: Flávio Garcia.