Vendedor de churrasquinhos do Mangueirão diz que vende mais de mil 'gatinhos' no Re-Pa

"Segredo é o tempero e a variedade", diz Daniel Teixeira, que trabalha em jogos há mais de 20 anos.

Fábio Will
fonte

Daniel Teixeira, vendedor de churrasquinhos no Mangueirão (Fábio Will | Especial para O Liberal)

O clássico Re-Pa não mexe apenas com a rivalidade entre torcedores de Remo e Paysandu. Fora das quatro linhas, o duelo também impulsiona a economia informal no entorno do Mangueirão, em Belém. Em dias de clássico, comerciantes chegam a dobrar o faturamento.

Acompanhe tudo sobre o Re-Pa decisivo do Parazão!

É o caso do vendedor de churrasquinho Daniel Teixeira, de 43 anos, que trabalha no estádio desde o início dos anos 2000. Conhecido entre frequentadores do local, ele diz que conseguiu criar três filhos apenas com a renda obtida nas vendas do tradicional “gatinho”, como é chamado o espetinho no Pará.

image "Variedade e o tempero são o segredo", diz vendedor de churrasquinhos do Mangueirão (Fábio Will | Especial para O Liberal)

Daniel faz parte da chamada “velha guarda” dos vendedores do Mangueirão. Ele começou a trabalhar no estádio ao lado da mãe, que também atua como vendedora de churrasquinho nos dias de jogos.

Segundo o comerciante, partidas comuns costumam render boas vendas, mas nada comparado ao movimento de um Re-Pa. Cada unidade do espetinho é vendida por R$ 5.

“O segredo é o tempero e a variedade. A gente vende calabresa, coração e camarão. Em jogo normal vendo uns 600 churrascos, mas quando é Re-Pa passa de mil”, contou.

