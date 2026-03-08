Vendedor de churrasquinhos do Mangueirão diz que vende mais de mil 'gatinhos' no Re-Pa "Segredo é o tempero e a variedade", diz Daniel Teixeira, que trabalha em jogos há mais de 20 anos. Fábio Will 08.03.26 14h28 Daniel Teixeira, vendedor de churrasquinhos no Mangueirão (Fábio Will | Especial para O Liberal) O clássico Re-Pa não mexe apenas com a rivalidade entre torcedores de Remo e Paysandu. Fora das quatro linhas, o duelo também impulsiona a economia informal no entorno do Mangueirão, em Belém. Em dias de clássico, comerciantes chegam a dobrar o faturamento. Acompanhe tudo sobre o Re-Pa decisivo do Parazão! Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)É o caso do vendedor de churrasquinho Daniel Teixeira, de 43 anos, que trabalha no estádio desde o início dos anos 2000. Conhecido entre frequentadores do local, ele diz que conseguiu criar três filhos apenas com a renda obtida nas vendas do tradicional “gatinho”, como é chamado o espetinho no Pará. "Variedade e o tempero são o segredo", diz vendedor de churrasquinhos do Mangueirão (Fábio Will | Especial para O Liberal) Daniel faz parte da chamada “velha guarda” dos vendedores do Mangueirão. Ele começou a trabalhar no estádio ao lado da mãe, que também atua como vendedora de churrasquinho nos dias de jogos. Segundo o comerciante, partidas comuns costumam render boas vendas, mas nada comparado ao movimento de um Re-Pa. Cada unidade do espetinho é vendida por R$ 5. “O segredo é o tempero e a variedade. A gente vende calabresa, coração e camarão. Em jogo normal vendo uns 600 churrascos, mas quando é Re-Pa passa de mil”, contou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia re-pa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Cariocão Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Carioca hoje (08) Fluminense e Flamengo jogam pela final do Cariocão hoje; veja onde assistir o Fla-Flu ao vivo e as formações da partida 08.03.26 17h00 Campeonato Mineiro Cruzeiro x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Mineiro hoje (08/03) Cruzeiro e Atlético-MG jogam pela final do Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.03.26 17h00 Campeonato Gaúcho Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Gaúcho hoje (08) Internacional e Grêmio jogam pela final do Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.03.26 17h00 DECISÃO Paysandu divulga a escalação para a final do parazão; confira Clássico de logo mais, às 17h, será no Mangueirão 08.03.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 CLÁSSICO Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante 08.03.26 8h00 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras da dupla Re-Pa destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 08.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo 08.03.26 7h00