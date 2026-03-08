Mãe e filha vivem rivalidade entre Remo e Paysandu na final do Parazão Torcedoras também usam o Re-Pa para fazer apelo contra violência à mulher O Liberal 08.03.26 15h17 Torcedoras levaram mensagem contra a violência à mulher (Fábio Will / O Liberal) Apesar de protagonizarem uma das maiores rivalidades do Brasil, o Re-Pa também é união. Isabel Cardoso e Adrielly Tavares, mãe e filha, dividem a paixão pelo futebol, mas em lados diferentes. Torcedoras de de Remo e Paysandu, respectivamente, as duas foram acompanhar o clássico da final do Parazão no estádio Mangueirão, neste domingo (8). Acompanhe tudo sobre o Re-Pa decisivo do Parazão! "A encarnação já vem na semana do Re-Pa e vai encarnando sobre a situação atual, sobre o que a gente já passou. Aí vem a semana todinha até o bendito dia", contou Adrielly ao lado da mãe. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Foi difícil essa semana. Eles estão com a vantagem, mas espero que seja ela [que saia triste do Mangueirão]", brincou Isabel. Mensagem Neste domingo (8), além do jogo de volta da final do Parazão, também é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Adrielly foi para o Mangueirão com uma mensagem escrita em um cartaz de conscientização contra a violência à mulher. "Para celebrar o mês da mulher, as mulheres precisam estar vivas", destacou no cartaz. "É um apelo. É um apelo porque é insuportável", disse a torcedora do Paysandu. "A gente entra nas redes sociais, liga a TV, de 11 notícias, 10 são sobre uma mulher que foi violentada, que teve o corpo violado, que teve a sua dignidade tirada. A gente merece respeito, e não só em um dia, é o ano todo. É um pedido mesmo: que deixem a gente viver. Nos dê segurança, nos dê qualidade de vida", desabafou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes re-pa remo paysandu parazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO DECISÃO Paysandu divulga a escalação para a final do parazão; confira Clássico de logo mais, às 17h, será no Mangueirão 08.03.26 16h07 futebol No Re-Pa, torcedor do Remo une o amor pelo clube e o rock de Raul Seixas Leão Azul e o Paysandu entram em campo neste domingo (8) para a grande decisão do Campeonato Paraense 08.03.26 15h31 futebol Mãe e filha vivem rivalidade entre Remo e Paysandu na final do Parazão Torcedoras também usam o Re-Pa para fazer apelo contra violência à mulher 08.03.26 15h17 Re-Pa Ex-massagista de Cristiano Ronaldo acompanha final do Parazão em Belém Torcedor português está em Belém para ver o duelo entre Remo e Paysandu, que ocorre neste domingo (8), no Mangueirão 08.03.26 14h56 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 2 CLÁSSICO Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante 3 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras da dupla Re-Pa destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 4 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo