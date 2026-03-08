Mãe e filha vivem rivalidade entre Remo e Paysandu na final do Parazão

Apesar de protagonizarem uma das maiores rivalidades do Brasil, o Re-Pa também é união. Isabel Cardoso e Adrielly Tavares, mãe e filha, dividem a paixão pelo futebol, mas em lados diferentes. Torcedoras de de Remo e Paysandu, respectivamente, as duas foram acompanhar o clássico da final do Parazão no estádio Mangueirão, neste domingo (8).

"A encarnação já vem na semana do Re-Pa e vai encarnando sobre a situação atual, sobre o que a gente já passou. Aí vem a semana todinha até o bendito dia", contou Adrielly ao lado da mãe.

"Foi difícil essa semana. Eles estão com a vantagem, mas espero que seja ela [que saia triste do Mangueirão]", brincou Isabel.

Mensagem

Neste domingo (8), além do jogo de volta da final do Parazão, também é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Adrielly foi para o Mangueirão com uma mensagem escrita em um cartaz de conscientização contra a violência à mulher.

"Para celebrar o mês da mulher, as mulheres precisam estar vivas", destacou no cartaz.

"É um apelo. É um apelo porque é insuportável", disse a torcedora do Paysandu. "A gente entra nas redes sociais, liga a TV, de 11 notícias, 10 são sobre uma mulher que foi violentada, que teve o corpo violado, que teve a sua dignidade tirada. A gente merece respeito, e não só em um dia, é o ano todo. É um pedido mesmo: que deixem a gente viver. Nos dê segurança, nos dê qualidade de vida", desabafou.