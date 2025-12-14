Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Bayern x Mainz: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/12) pela Bundesliga

Bayern de Munique e Mainz jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Enquanto o Mainz está na lanterna da Bundesliga, o Bayern lidera invicto com 31 pontos a mais (X/ @FCBayernEN)

Bayern de Munique x Mainz disputam hoje, domingo (14/12), a 14° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 13h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Bayern x Mainz ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo OneFootball,  a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bayern de Munique lidera invicto a Bundesliga e acumula um total de 12 vitórias, 1 empate, 49 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Mainz é o lanterna do Campeonato Alemão e soma 1 vitória, 3 empates, 9 derrotas, 11 gols marcados e 24 gols sofridos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa do Brasil, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

image Freiburg x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/12) pela Bundesliga
Freiburg e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Bayern x Mainz : prováveis escalações

Bayern: Urbig; Laimer, Tah, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka, Karl; Olise, Guerreiro, Kane.

Mainz : Batz; Costa, Hanche-Olsen, Leitsch; Widmer, Sano, Amiri, Lee, Veratschnig; Nordin, Weiper.

FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique x Mainz 
Bundesliga 2025
Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha
Data/Horário: 14 de dezembro de 2025, às 13h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mainz

Bayern de Munique

jogos de hoje

Bundesliga 2025
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira

15.12.25 7h00

Copa do Brasil

Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/12) pela Copa do Brasil

Fluminense e Vasco da Gama jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

14.12.25 18h00

Copa do Brasil

Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/12) pela Copa do Brasil

Corinthians e Cruzeiro jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

14.12.25 17h00

Campeonato Espanhol

Alavés x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/12) por La Liga

Alavés e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

14.12.25 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira

15.12.25 7h00

'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido

14.12.25 23h42

Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa

14.12.25 23h32

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda