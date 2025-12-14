Bayern x Mainz: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/12) pela Bundesliga Bayern de Munique e Mainz jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 14.12.25 12h30 Enquanto o Mainz está na lanterna da Bundesliga, o Bayern lidera invicto com 31 pontos a mais (X/ @FCBayernEN) Bayern de Munique x Mainz disputam hoje, domingo (14/12), a 14° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 13h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bayern x Mainz ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo OneFootball, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bayern de Munique lidera invicto a Bundesliga e acumula um total de 12 vitórias, 1 empate, 49 gols marcados e 9 gols sofridos. Já o Mainz é o lanterna do Campeonato Alemão e soma 1 vitória, 3 empates, 9 derrotas, 11 gols marcados e 24 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Freiburg x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/12) pela Bundesliga Freiburg e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Bayern x Mainz : prováveis escalações Bayern: Urbig; Laimer, Tah, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka, Karl; Olise, Guerreiro, Kane. Mainz : Batz; Costa, Hanche-Olsen, Leitsch; Widmer, Sano, Amiri, Lee, Veratschnig; Nordin, Weiper. FICHA TÉCNICA Bayern de Munique x Mainz Bundesliga 2025 Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha Data/Horário: 14 de dezembro de 2025, às 13h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Mainz Bayern de Munique jogos de hoje Bundesliga 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 Copa do Brasil Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/12) pela Copa do Brasil Fluminense e Vasco da Gama jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 14.12.25 18h00 Copa do Brasil Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/12) pela Copa do Brasil Corinthians e Cruzeiro jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 14.12.25 17h00 Campeonato Espanhol Alavés x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/12) por La Liga Alavés e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 14.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido 14.12.25 23h42 Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa 14.12.25 23h32 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30