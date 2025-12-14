Freiburg x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/12) pela Bundesliga

Freiburg x Borussia Dortmund disputam hoje, domingo (14/12), a 14° rodada da Bundesliga. O jogo ocorre às 11h30 (horário de Brasília), no Estádio Europa-Park, em Freiburg, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Freiburg x Borussia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 11h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Borussia Dortmund é o 3° colocado da Bundesliga e acumula 8 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 23 gols marcados e 11 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas do Campeonato Alemão.

Já o Freiburg ocupa a 10° posição com 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 20 gols marcados e 22 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Freiburg x Borussia: prováveis escalações

Freiburg: Atubolu; Kubler, Ginter, Jung, Treu; Eggestein, Osterhage, Manzambi; Beste, Grifo, Holer.

Borussia Dortmund: Kobel; Emre Can, Sule, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt, Guirassy.

FICHA TÉCNICA

Freiburg x Borussia Dortmund

Bundesliga 2025

Local: Estádio Europa-Park, em Freiburg, Alemanha

Data/Horário: 14 de dezembro de 2025, às 11h30