CBF define árbitro FIFA para o clássico Re-Pa deste sábado (21)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o arbitro que vai apitar o RE-PA deste sábado (21) pela 13ª rodada da série B do brasileirão. Rafael Klein, arbitro FIFA do Rio Grande do Sul, de 35 anos, comandará o RE-PA de número 779.

Rafael Klein foi eleito melhor árbitro do Campeonato Gaúcho em 2023 e também se destacou na Série A 2023 - com 23 jogos. Ele entrou no quadro FIFA em 2024. Ele apitou o primeiro jogo da Final da Copa do Brasil do ano passado, vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 3 a 1. Foi eleito pela CBF como o Melhor Árbitro do Campeonato Brasileiro 2024.

Em 2025, Rafael já atuou em diversas competições como a série A do brasileiro, campeonatos gaúcho e pernambucano e a Libertadores sub-20. Com experiência em clássicos, Rafael foi convocado no início do ano para apitar o Clássico das Multidões entre Santa Cruz e Sport.

Paysandu e Remo se enfrentam no próximo sábado (21), no Mangueirão, a partir das 18h30. A cobertura completa você acompanha em OLiberal.com, com transmissão lance a lance e narração ao vivo na Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)