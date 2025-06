Tabu: Paysandu não vence o Remo aos sábados há 9 anos; confira os números

Remo e Paysandu entram em campo neste sábado (21), às 18h30, para o confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Após quatro anos, os dois rivais voltam a se enfrentar em um sábado. No retrospecto recente dos clássicos disputados nesse dia da semana, o Leão Azul leva vantagem sobre o Papão e tem um tabu a seu favor.

De 2020 a 2025, o clássico Re-Pa foi disputado três vezes em um sábado: em 3 de outubro de 2020, pela Série C, com vitória do Remo por 3 a 2; em 5 de dezembro de 2020, também pela terceira divisão, com empate em 0 a 0; e em 4 de dezembro de 2021, pela Copa Verde, quando os azulinos venceram os bicolores por 2 a 0. A última vitória do Papão em um sábado foi no dia 23 de abril de 2016, quando derrotou o maior rival por 4 a 2, na semifinal da Copa Verde.

Mesmo com o Leão carregando o “tabu do sábado” a seu favor, “clássico é clássico” e tudo pode acontecer. Os times paraenses vivem realidades completamente opostas na Série B de 2025: enquanto o Paysandu luta para sair da zona de rebaixamento, o Remo briga por uma vaga no G-4. Apesar disso, ambas as equipes passam por momentos de renovação nesta temporada, o que torna o clássico ainda mais imprevisível.

A chegada de Claudinei Oliveira parece ter renovado o ânimo do Paysandu, que conquistou sua primeira vitória na última rodada da Segundona, ao vencer o Botafogo-SP por 1 a 0. Já o Remo enfrenta um momento de instabilidade após a saída do técnico Daniel Paulista, que foi para o Sport-PE, e a possível contratação de Antonio Oliveira. Essa situação tem refletido no desempenho do time, que perdeu de virada por 2 a 1 para o Athletico-PR na última partida, disputada fora de casa.

O Re-Pa deste sábado (21), terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração da rádio Liberal +. O confronto está marcado para começar às 18h30, no Estádio Mangueirão, em Belém.