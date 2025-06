Monterrey x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/06) pelo Mundial de Clubes

Monterrey x Inter de Milão disputam hoje, terça-feira (17/06), a 1° rodada do Mundial de Clubes. O jogo acontece às 22h (horário de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, Califórnia, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Monterrey x Inter ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, pelo GE, pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, todas pela Liga MX, o Monterrey venceu o León por 2 a 0, perdeu para o Pachuca por 2 a 1, venceu o Pumas por 2 a 0, superou o Toluca por 3 a 2 e perdeu para essa mesma equipe por 2 a 1.

Já o Inter de Milão passou por uma vitória de 4 a 3 sobre o Barcelona, outra de 2 a 0 contra o Torino, um empate de 2 a 2 com o Lazio, outra vitória de 2 a 0 sobre o Como e uma derrota de 5 a 0 para o PSG.

Monterrey x Inter: prováveis escalações

Monterrey: Esteban Andrada; Stefan Medina, Sergio Ramos, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Omar Govea, Luis Romo; Maximiliano Meza, Sergio Canales, Jordi Cortizo; Germán Berterame. Técnico: Domènec Torrent.

Internazionale: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhtaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu.

FICHA TÉCNICA

Monterrey x Inter de Milão

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Rose Bowl Stadium, em Pasadena, Califórnia, EUA

Data/Horário: 17 de junho de 2025, 22h