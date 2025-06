Ulsan HD x Sundowns: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/06) pelo Mundial de Clubes

Ulsan HD x Mamelodi Sundowns disputam hoje, terça-feira (17/06), a 1° rodada do Mundial de Clubes. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Orlando City Stadium, em Orlando, Flórida, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ulsan Hyundai x Sundowns ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, o Ulsan Hyundai goleou o Incheon United por 3 a 0, empatou com o Gangwon por 1 a 1, venceu o Gimcheon Sangmu por 3 a 2, empatou com o Gwangju por 1 a 1 e perdeu para Jeonbuk o Hyundai por 3 a 1.

Já o Sundowns passou por uma vitória de 3 a 0 sobre Stellenbosch, outra de mesmo placar contra Chippa, uma terceira de 2 a 0 sobre o Magesi, um empate de 1 a 1 com Pyramids e uma derrota de 2 a 1 para essa mesma equipe.

Ulsan HD x Sundowns: prováveis escalações

Ulsan: Jo Hyeon-woo; Kim Young-gwon, Seo Myeong-kwan, Kang Sang-Woo; Ko Seung-beom, Lee Jin-hyun; Um Won-sang, Matías Lacava, Erick Farias, Gustav Ludwigson, Heo Yool. Técnico: Pan-Gon Kim.

Sundowns: Ronwen Williams; Thapelo Morena, Khuliso Mudau, Grant Kekana, Malibongwe Prince, Aubrey Modiba; Marcelo Allende, Lucas Ribeiro, Teboho Mokoena; Peter Shalulile, Igraam Rayners. Técnico: Miguel Cardoso.

FICHA TÉCNICA

Ulsan Hyundai x Mamelodi Sundowns

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Orlando City Stadium, em Orlando, Flórida, EUA

Data/Horário: 17 de junho de 2025, 19h