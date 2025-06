River Plate x Urawa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/06) pelo Mundial de Clubes

River Plate x Urawa Reds disputam hoje, terça-feira (17/06), a 1° rodada do Mundial de Clubes. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, Washington, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir River Plate x Reds ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, o River Plate venceu o Barcelona de Guayaquil por 3 a 2, superou o Barracas Central por 3 a 0, goleou o Independiente del Valle por 6 a 2, superou o Platense nos pênaltis após empate de 1 a 1 e empatou com o Universitario por 1 a 1.

Já o Urawa Reds passou por uma vitória de 3 a 2 sobre o Tokyo, um empate de 2 a 2 com o Frontale, uma derrota de 2 a 1 para o Nagoya Grampus, um empate sem gols com o Cerezo Osaka e uma vitória de 2 a 1 sobre o Yokohama.

VEJA MAIS

River Plate x Urawa: prováveis escalações

Fluminense: Armani; Bustos, Pezzella, Martínez Quarta e Acuña; Nacho Fernández, Enzo Pérez e Manuel Lanzini; Mastantuono (Castaño), Colidio e Driussi. Técnico: Marcelo Gallardo.

Borussia: Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Marius Hoibråten e Ogiwara; Gustafson, Kaito Yasui, Matheus Sávio, Ryoma Watanabe e Kento Kaneko; Yusuke Matsuo (Thiago Santana). Técnico: Maciej Skorza.

FICHA TÉCNICA

River Plate x Urawa Reds

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Lumen Field, em Seattle, Washington, EUA

Data/Horário: 17 de junho de 2025, 16h