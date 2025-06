De quase dispensado à forte opção para o RexPa: a reviravolta de Marcelinho no Paysandu

Há um mês, o nome de Marcelinho circulava nos bastidores da Curuzu como carta fora do baralho. Em meio à crise que tomava conta do Paysandu em maio — sem vitórias na Série B —, o atacante apareceu em uma lista de possíveis dispensas, ao lado de nomes como Giovanni, Espinoza, Eliel, Del Valle e Matias Cavalieri. Todos saíram. Menos ele.

Marcelinho não baixou a cabeça. Continuou treinando firme enquanto a maratona da temporada e o departamento médico lotado esvaziavam as opções do elenco bicolor. A insistência do camisa 17 começou a ser recompensada quando, devido a falta de opções, Luizinho Lopes — ainda no comando técnico — passou a usá-lo com mais frequência.

De figurante no início da campanha para peça útil na engrenagem do time, o atacante foi ganhando minutos. Entrou contra Goiás, Novorizontino e Criciúma. Diante do Cuiabá, foi titular. E no jogo que pode ter iniciado a virada bicolor na Série B — a vitória por 1 a 0 contra o Botafogo-SP, já sob o comando de Claudinei Oliveira —, lá estava ele em campo novamente.

Agora, às vésperas do Clássico Rei da Amazônia, contra o Remo, no próximo sábado (21), às 18h30, no Mangueirão, Marcelinho volta a ser assunto na Curuzu. Mas, desta vez, com outro peso.

Com reforços como Garcez e Vinni Faria ainda buscando ritmo ideal, o atacante se tornou uma forte opção para o setor ofensivo de Claudinei. Se será titular ou arma para o segundo tempo, ainda é mistério, mas a julgar pelos últimos jogos, a presença dele em campo parece certa.

"Estamos já trabalhando muito mais uma vez, todos focados, pois sabemos que a Série B você não pode nunca baixar a guarda. Precisamos de uma sequência boa e é isso que vamos buscar. Vamos fazer de tudo para fazer uma grande partida e um grande resultado", disse o jogador, em tom confiante.