Remo pode entrar no G4 da Série B após o Re-Pa; veja o que precisa acontecer

A Série B terá um Re-Pa decisivo neste sábado (21), no Mangueirão, pela 13ª rodada da competição. Quase 20 anos depois do último encontro na Segundona, Remo e Paysandu voltam a se enfrentar em momentos distintos na tabela. Enquanto o Leão Azul sonha com o G4, o Papão tenta sair da lanterna.

Atualmente na 7ª colocação, com 20 pontos, o Remo está a apenas um ponto do G4, ocupado por Coritiba e CRB (ambos com 21). Para entrar na zona de acesso, o Leão precisa vencer o clássico e torcer por uma combinação de resultados.

VEJA MAIS

O que o Remo precisa para entrar no G4:

Vencer o Paysandu

Torcer por tropeços de pelo menos dois entre estes adversários : CRB , que enfrenta a Ferroviária fora de casa Coritiba , que recebe o Cuiabá Cuiabá , também com 21 pontos Avaí , que tem 20 pontos e encara o Athletico-PR

:

Com 23 pontos possíveis até o fim da rodada, o Remo pode alcançar 23 e até terminar entre os três primeiros, dependendo do saldo de gols e placares paralelos. A disputa, no entanto, está apertada: seis times têm entre 20 e 21 pontos.

Desempenho recente

O Remo vem de uma oscilação nos últimos cinco jogos, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. A regularidade será fundamental para se firmar na parte de cima da tabela e brigar de vez pelo acesso à Série A.