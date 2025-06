Delegação do Remo chega ao Mangueirão para o Re-Pa

A delegação do Remo chegou ao estádio Mangueirão para o clássico Re-Pa, válido pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão. O ônibus azulino desembarcou no Olímpico do Pará às 16h52, pouco mais de 1h30 antes da partida.

Assim como ocorre em outras partidas do Leão, a delegação azulina foi recebida com muita festa pelos torcedores que estavam no estacionamento do Mangueirão. A equipe azulina vive a expectativa de voltar ao G-4 da Série B.