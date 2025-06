Remo e Paysandu se enfrentam na Série B após 19 anos com desfalques; veja prováveis equipes

Demorou, mas chegou! O clássico Re-Pa voltará a ser disputado na Série B do Brasileirão após 19 anos. Neste sábado (21), Remo e Paysandu se enfrentam no Estádio Mangueirão, às 18h30, pela 13ª rodada da competição, com motivações parecidas, mas momentos distintos na tabela. Enquanto o Leão Azul briga pelo acesso à Primeira Divisão, o Papão amarga a lanterna do campeonato.

Em situação mais confortável, o Remo está próximo do G-4. Com 20 pontos no início da rodada, o Leão vê a zona de classificação à Série A bem próxima. O Coritiba, quarto colocado — primeiro time que garantiria o acesso se a Série B terminasse hoje — tem apenas um ponto a mais que o clube paraense. Assim, uma vitória, aliada a tropeços dos rivais, pode colocar o Time de Periçá em posição privilegiada. No entanto, o momento azulino não é dos mais tranquilos.

Apesar da boa colocação, o Remo vem de derrota na Série B. No último fim de semana, perdeu para o Athletico-PR, fora de casa, por 2 a 1, após sair na frente no placar. Além disso, a equipe vive uma fase de instabilidade na competição: apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

Se a situação do Remo é incômoda, a do Paysandu é desesperadora. O time ocupa a lanterna do campeonato, com apenas sete pontos conquistados em 12 rodadas, e tem uma das piores campanhas da história recente do torneio. Mesmo em caso de vitória no clássico, o Papão não deixará a zona de rebaixamento, já que o Volta Redonda-RJ — primeiro fora do Z-4 — soma 11 pontos, quatro a mais que o Bicola.

Ainda assim, o Paysandu tem motivos para acreditar em um bom resultado. A equipe venceu pela primeira vez na Série B na rodada passada: 1 a 0 contra o Botafogo-SP, na Curuzu. O resultado deu novo ânimo ao elenco, que inicia um novo trabalho sob o comando do técnico Claudinei Oliveira.

Caras novas no banco

Os técnicos são, inclusive, protagonistas do clássico. Ambos foram recentemente contratados e farão neste sábado o primeiro Re-Pa de suas carreiras. No Paysandu, quem comanda é Claudinei Oliveira, ex-Londrina. No Remo, o técnico é o português António Oliveira, ex-Sport.

Claudinei está em Belém há mais tempo. Foi anunciado logo após a derrota do Paysandu para o Cuiabá, na 11ª rodada, e estreou com vitória sobre o Botafogo-SP. Já António é ainda mais novo no cargo: foi anunciado na quinta-feira (19), apresentado na véspera do clássico, mas comanda os treinamentos desde terça-feira (17).

Como vêm os times?

Ambas as equipes terão desfalques para o clássico deste sábado. No Remo, serão pelo menos quatro ausências confirmadas: Caio Vinícius e Régis, com lesões na coxa; Marcelinho, que segue sob observação médica após relatar falta de ar nos treinos; e o zagueiro Reynaldo, que cumpre suspensão.

A lista de baixas poderia ser maior. Marcelo Rangel, que deixou o campo no segundo tempo contra o Athletico-PR, e Klaus e Pedro Rocha, com problemas musculares, chegaram a ser dúvida no início da semana, mas voltaram a treinar normalmente e devem ser relacionados.

Apesar dos desfalques, o Remo pode ter novidades no banco. Janderson está recuperado da concussão sofrida no primeiro Re-Pa da final do Parazão e deve ser relacionado, assim como Maxwell, que volta de lesão na clavícula.

No Paysandu, a situação também é complicada: o time deve ter até 10 desfalques por lesões, transição física ou suspensões. O goleiro Matheus Nogueira segue em tratamento por lesão na panturrilha, assim como o zagueiro Yeferson Quintana e o volante Ramón Martínez, ambos com problemas na coxa. O volante Dudu Vieira está afastado por lesão no tendão de Aquiles.

Entre as dúvidas está o lateral-direito Edílson, que voltou a sentir a coxa e foi vetado na última rodada. Os zagueiros Lucca e Maurício Antônio, além do atacante Pedro Delvalle, estão em fase final de transição física.

Ficha técnica

Remo x Paysandu

Série B do Campeonato Brasileiro — 13ª rodada

Data: 21 de junho, sábado

Hora: 18h30

Local: Estádio Mangueirão

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Michael Stanisiau (RS)

Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida (PA)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Remo: Marcelo Rangel; Pedro Costa, Klaus, Camutanga e Sávio; Luan Freitas, Pedro Castro e Pavani; Pedro Rocha, Adailton e Janderson.

Técnico: António Oliveira

Paysandu: Gabriel Mesquita; Bryan Borges, Luan Freitas, Thiago Heleno e Kevyn; Ronaldo Henrique, Leandro Vilela e Matheus Vargas (Denner); Marlon, Rossi e Benítez.

Técnico: Claudinei Oliveira