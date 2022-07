Circuito de canoagem é uma das aventuras de verão no tradicional encontro das águas em Santarém

Se uns dos objetivos para o verão amazônico em Santarém, oeste do Pará, for viver uma experiência turística diferente na frente da cidade, os aventureiros locais e de outras regiões têm uma nova opção de imersão nos rios Tapajós e Amazonas – a canoagem de passeio. Para quem é fã de uma boa aventura e de aproveitar momentos ao ar livre, o passeio ecológico é a programação perfeita. O "SantarémVaa", projeto recém criado no município, oferece uma excursão por meio da modalidade de remo na canoa havaiana, que dá o direito a deitar em uma rede bem no encontro das águas e fotos lindas com a planta vitória régia.

O novo empreendimento surgiu da união entre amigos praticantes do esporte de canoagem que viram a chance de proporcionar essa experiência para moradores de Santarém e turistas. Rene, Erick e João, fazem parte de clubes de remo e têm todo conhecimento e habilidades práticas de anos dentro da nova modalidade turística.

“A gente é adepto da canoagem como uma verdadeira prática esportiva, mas sabemos que é possível levar não praticantes para ter o prazer de praticar o remo por algumas horas e ainda conhecer nossas belezas naturais. Daí pensamos em unir o que já gostamos de fazer como um novo negócio. Está dando muito certo”, explicou o líder da equipe, Denis Renê Santos da Costa.

Se uns dos objetivos para o verão amazônico em Santarém, oeste do Pará, for viver uma experiência turística diferente na frente da cidade, os aventureiros locais e de outras regiões têm uma nova opção de imersão nos rios Tapajós e Amazonas (Ândria Almeida/ O Liberal)

O passeio garante a passagem de 5 pessoas acompanhadas e um instrutor, cada pessoa paga o valor de R$ 40,00. O encontro dos aventureiros começa no ponto náutico localizado na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), campus Tapajós. O passeio oferece três opções de roteiro: Lago das Vitórias Régias, Encontro dos Rios e o Lago do Juá.

VEJA MAIS

Para participar é necessário fazer o agendamento prévio, pois o passeio acontece de quinta-feira a domingo e feriados nos horários das 7h30 às 16h, com duração de aproximadamente 2h30. Antes da partida os participantes recebem orientações de segurança.



Pedida para o verão

A nova pedida para o verão amazônico promete a contemplação das belezas naturais da cidade, além de desfrutar de um cenário exuberante composto pela vida ribeirinha com casas construídas à beira-rio.

Se interessou pelo passeio, mas não tem intimidade com o remo? Ah, não precisa. Antes da partida, o instrutor te ensina tudo.

“Nós passamos todas as instruções antes, bem como os equipamentos como colete e remos. Tudo é feito com a maior segurança. No entanto, indicamos o passeio para a faixa etária acima de 16 anos”, explicou o instrutor do passeio, Rêne.



Encontro das águas



O fenômeno do encontro das águas dos Rios Tapajós e Amazonas se encontra a poucos metros da frente de Santarém. A vista é um espetáculo à parte, as águas barrentas do rio Amazonas em contraste com as águas límpidas do Rio Tapajós.

Além de contemplar a beleza do encontro de gigantes, durante o passeio é possível ter a experiência sensorial ao perceber a diferença de temperatura dos rios; o Tapajós tem a temperatura mais quente, o Amazonas é mais frio.

Nesse ponto do passeio, os canoeiros podem mergulhar nos rios, a equipe do “VAA” disponibiliza uma rede na canoa, que possibilita o turista a deitar submerso na água e claro tirar muitas fotos e vídeos.

A jornalista Natashia Santana participou do passeio pela primeira vez e fez questão de falar sobre o que sentiu ao poder mergulhar no meio do rio.

“Estou achando uma experiência diferente de tudo o que eu já vivi e olha que eu moro em Santarém, já fiz vários passeios. Só que no geral, fazemos passeio para Arapiuns, Alter do Chão, outras praias e acaba esquecendo da frente da nossa cidade que é linda, do encontro das águas que é um espetáculo”, declarou.



Natashia descreveu a experiência de deitar-se na rede bem no encontro das águas como inesquecível. “Pode parecer algo simples, pegar algumas pessoas e levar para passear na frente de Santarém, mas só quem está dentro do passeio consegue captar a energia única da natureza, sentir e ver ao redor o belo que a natureza oferece. Minha experiência é indescritível”, enfatizou.



Parada para petiscos



Seguindo a aventura, a equipe de canoeiros chega no Restaurante do Jacaré, localizado na comunidade Igarapé Açu. O lugar tem um charme especial. Essa é uma parada estratégica para se apreciar a paisagem, tomar uma cervejinha ou refrigerante, água ou suco, se preferir, acompanhado de um petisco.

O restaurante oferece vários tipos de petiscos, entre eles, isca de pirarucu, camarão, bolinho de piracuí que custam no máximo R$30,00 reais, além de sobremesas para dar aquela adocicada.

Vitória Régia



Logo ao fundo do restaurante do Jacaré fica o lago onde se encontram várias plantas da espécie Vitória Régia.

A Vitória Régia é uma planta aquática nativa da Amazônica, considerada uma das maiores do mundo, com folhas circulares, que podem chegar a até 2,5 metros de diâmetro. As folhas grossas e esverdeadas formam um lindo jardim que tem a beleza potencializada com uma flor vermelha no centro dela, quando todas se juntam deixa o cenário exuberante.



Neste passeio um dos atrativos é poder tirar foto em um protótipo da planta que consegue sustentar uma pessoa em cima da água.

Origem do passeio

O economista Erick Jesus Batista, que integra a equipe de instrutores e fundadores do passeio, conta que ele e dois amigos que já eram praticantes da modalidade de caiaquismo quando conheceram a canoa havaiana e logo viram o potencial para o empreendimento. O passeio começou a ser realizado em maio deste ano.

“Esse contato com a natureza, atrelado ao esporte, a adrenalina, a endorfina e os benefícios físicos e mentais que a gente tem é um relaxamento e prazer de estar na água. Então pensamos o porquê não empreender e fazer com que as pessoas sentissem o mesmo que a gente sentia”, contou.

Ele revela que já tem agenda para o passeio feita com 30 dias de antecedência.